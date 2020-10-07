Звезда «Милых обманщиц» кардинально сменила имидж

Люси Хейл

Известная актриса, звезда телевизионной молодежной драмы "Милые обманщицы", фильмов "Пожизненный приговор" и "Остров фантазий" Люси Хейл продемонстрировала в социальной сети Instagram свой новый образ.

Знаменитость перекрасила волосы в рыжий цвет, чем удивила поклонников. Несмотря на то, что Люси часто экспериментирует с волосами, в таком образе фанаты видят ее впервые. Стилист актрисы написала, что после нескольких преображений, она точно убедилась в том, что Люси идет к лицу любой цвет волос. В ответ на ее комментарий, звезда "Милых обманщиц" написала, что рыжий цвет ей подходит, потому что в ней всегда была дерзость рыжеволосых.

Актрису в ее новом образе заметили на улице Лос-Анджелеса, когда они с подругой направлялись пообедать в кафе.

Пост, в котором Люси демонстрирует поклонникам свой новый образ, собрал более 4 млн просмотров и множество комментариев от фанатов и друзей, которые отметили, что актрисе очень идет этот цвет волос.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24-летняя звезда молодежного телесериала "Милые обманщицы" Саша Питерс беременна первенца.

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