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Звезда мирового футбола попал в серьезную ДТП

Машина футболиста серьезно повреждена, а ему самому потребовалась помощь медиков

сегодня, 14:56
Автор:

Елизавета Черных

Лучший бомбардир в истории Камеруна Самюэль Это'О попал в жуткое ДТП. Об этом сообщает Mundo Deportivo в Twitter.

Звезда мирового футбола попал в серьезную ДТП

ФОТО: Mundo Deportivo

Известно, что в результате дорожного-транспортного происшествия , автомобиль футболиста серьезно поврежден, а самому Это'О потребовалась госпитализация. К счастью, жизни камерунского нападающего ничего не угрожает. 

По данным Mundo Deportivo, автомобиль Самюэля Это'О столкнулся с туристическим автобусом. Больше о произошедшем ничего не сообщается. 

Самюэль Это'О — известный камерунский бомбардир, которого четырежды признавали африканским футболистом года. За свою футбольную карьеру,  Это'О играл за десяток популярных команд, в том числе он был в составе "Реал Мадрида", "Барселоны", "Челси", "Эвертона", а также признан лучшим в сборной Камеруна. 

К слову, Самюэль Это'О объявил о завершении футбольной карьеры в 2019 году. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, известный корейский футболист найден мертвым на парковке бизнес-центра. По подтвержденной информации он покончил жизнь самоубийством. 




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Источник: https://twitter.com/mundodeportivo
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