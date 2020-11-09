Звезда мирового футбола попал в серьезную ДТП

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Елизавета Черных
Лучший бомбардир в истории Камеруна Самюэль Это'О попал в жуткое ДТП. Об этом сообщает Mundo Deportivo в Twitter.
ФОТО: Mundo Deportivo
Известно, что в результате дорожного-транспортного происшествия , автомобиль футболиста серьезно поврежден, а самому Это'О потребовалась госпитализация. К счастью, жизни камерунского нападающего ничего не угрожает.
По данным Mundo Deportivo, автомобиль Самюэля Это'О столкнулся с туристическим автобусом. Больше о произошедшем ничего не сообщается.
Самюэль Это'О — известный камерунский бомбардир, которого четырежды признавали африканским футболистом года. За свою футбольную карьеру, Это'О играл за десяток популярных команд, в том числе он был в составе "Реал Мадрида", "Барселоны", "Челси", "Эвертона", а также признан лучшим в сборной Камеруна.
К слову, Самюэль Это'О объявил о завершении футбольной карьеры в 2019 году.
Как сообщали "Комментарии" ранее, известный корейский футболист найден мертвым на парковке бизнес-центра. По подтвержденной информации он покончил жизнь самоубийством.
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