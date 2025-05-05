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Звезда популярного советского фильма смертельно больна

Актриса Наталья Селезнева смертельно больна

5 мая 2025, 23:20
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Автор:
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Лиля Воробьева

Исполнительницы роли Алисы Селезневой в фильме "Гостья из будущего" Натальи Гусевой поставили серьезный диагноз.

Звезда популярного советского фильма смертельно больна

Наталья Гусева (фото из открытых источников)

По данным российских пропагандистских СМИ, в последние несколько лет актриса борется со злокачественными опухолями, количество которых, по сообщениям, растет. Отмечается, что Гусева снова почувствовала ухудшение самочувствия, и врачи зафиксировали рецидив болезни.

Также сообщается, что актриса уже перенесла несколько хирургических вмешательств, и в будущем ей могут понадобиться еще операции.

Наталья Гусева приобрела популярность благодаря роли в советском фильме "Гостья из будущего". Несмотря на огромный успех картины и последовавшие за ней главные роли, актриса решила не связывать свою жизнь с киноиндустрией и сосредоточилась на науке.

Она окончила Московский государственный институт тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова и работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени М.Ф. Гамалии.

Впоследствии Гусева занимала руководящий пост в компании, занимающейся разработкой иммунобиологических препаратов. Однако в последнее время она отошла от профессиональной деятельности, посвятив себя семье и воспитанию младшей дочери.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известной российской актрисы обнаружили страшную болезнь . Одна из известных российских актрис Марина Дюжева, воздерживавшаяся от комментариев по поводу вторжения РФ в Украину, столкнулась с серьезным заболеванием – у нее диагностировали рак горла.

Как передают российские СМИ, болезнь была обнаружена на начальной стадии, что позволило актрисе успешно пройти лечение.
"По имеющейся информации, Дюжева обратилась к врачам полтора года назад. Она жаловалась на неприятные ощущения в горле и сильную сухость во рту. После обследования медики установили диагноз – онкологическое заболевание. Опухоль обнаружили на небной миндалине", – пишут российские медиа.


 



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/u-ispolnitelnicy-roli-alisy-seleznevoi-v-goste-iz-budushego-nashli-onkologiyu-ostanovit-bolezn-ne-udaetsya-6335362/
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