Звезда популярного советского фильма смертельно больна

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Лиля Воробьева
Исполнительницы роли Алисы Селезневой в фильме "Гостья из будущего" Натальи Гусевой поставили серьезный диагноз.
Наталья Гусева (фото из открытых источников)
По данным российских пропагандистских СМИ, в последние несколько лет актриса борется со злокачественными опухолями, количество которых, по сообщениям, растет. Отмечается, что Гусева снова почувствовала ухудшение самочувствия, и врачи зафиксировали рецидив болезни.
Также сообщается, что актриса уже перенесла несколько хирургических вмешательств, и в будущем ей могут понадобиться еще операции.
Наталья Гусева приобрела популярность благодаря роли в советском фильме "Гостья из будущего". Несмотря на огромный успех картины и последовавшие за ней главные роли, актриса решила не связывать свою жизнь с киноиндустрией и сосредоточилась на науке.
Она окончила Московский государственный институт тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова и работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени М.Ф. Гамалии.
Впоследствии Гусева занимала руководящий пост в компании, занимающейся разработкой иммунобиологических препаратов. Однако в последнее время она отошла от профессиональной деятельности, посвятив себя семье и воспитанию младшей дочери.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известной российской актрисы обнаружили страшную болезнь . Одна из известных российских актрис Марина Дюжева, воздерживавшаяся от комментариев по поводу вторжения РФ в Украину, столкнулась с серьезным заболеванием – у нее диагностировали рак горла.
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