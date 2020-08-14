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Звезда "русского шансона" в 66 лет вновь стала мамой

Популярная эстрадная артистка Любовь Успенская приняла непростое решение

сегодня, 12:50 comments984
Автор:

Екатерина Белоброва
Звезда "русского шансона" в 66 лет вновь стала мамой

Известная артистка России Любовь Успенская в свои 66 лет снова стала мамой, усыновив мальчика из интерната. Об этом она рассказала у себя в Instagram, прикрепив видеоролик, где малыш впервые бросается в ее объятия.

По словам Успенской, она давно мечтала о ребенке, который заполнит ее дом приятной суетой и заботами.

"Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, о детском шуме и крике в моем доме. Желаю вам всем прочувствовать этот момент", - написала артистка у себя в публикации.

Также она отметила, что это самый счастливый день в ее жизни, и ничто не способно омрачить ее настроения.

Отметим, что у Любови Успенской уже есть взрослая дочь Татьяна Плаксина, с которой у артистки довольно сложные отношения. Несколько раз мать отправляла Татьяну в западные клиники для реабилитации от хронической депрессии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из самых романтических пар Голливуда Брэд Питт и Дженнифер Энистон, по слухам глянцевых изданий, готовы к усыновлению ребенка для совместного воспитания.


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