Звезда сериала «Друзья» была в шаге от смерти. Врачи давали шанс в 2% на выживание

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Slava Kot
Актер Мэттью Перри, известный как Чендлер Бинг из сериала "Друзья", 1 ноября издает свою автобиографическую книгу под названием Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, которую можно перевести как "Друзья, любовники и большая ужасная вещь". Именно под ужасной вещью актер подразумевает ночь, когда у него было всего 2% на выживание.
Актор Мэттью Перри. Фото из открытых источников
Книгу Мэттью Перри начинает с ужасной истории, когда актер попал в больницу с разрывом толстой кишки из-за чрезмерного потребления опиоидов. Перри пролежал в коме две недели и еще несколько месяцев поправлялся от вызванной проблемы. Это с героем сериала "Друзья" произошло в 2018 году.
Пери в книге раскрывает много интересных и драматических моментов из своей жизни, например, о 15 реабилитациях и 14 операциях. Актер рассказал, как стал зависимым из-за популярности, пришедшей с сериалом "Друзья".
Актер долго думал над публикацией книги и, наконец, объяснил, почему именно сейчас готов рассказать свою автобиографию.
Также "Комментарии" сообщали о том, что с момента выхода сериала "Друзья" прошло 28 лет.
Также "Комментарии" писали о самом дорогом сериале мира. Им оказалась постановка от Amazon. В сериале рассказывается о событиях, происходящих за несколько тысяч лет до основной истории фильма "Властелин колец".
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