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Звезда сериала «Друзья» была в шаге от смерти. Врачи давали шанс в 2% на выживание

Мэтью Перри имел минимальные шансы на то, чтобы выжить.

21 октября 2022, 22:28
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Автор:

Slava Kot

Актер Мэттью Перри, известный как Чендлер Бинг из сериала "Друзья", 1 ноября издает свою автобиографическую книгу под названием Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, которую можно перевести как "Друзья, любовники и большая ужасная вещь". Именно под ужасной вещью актер подразумевает ночь, когда у него было всего 2% на выживание.

Звезда сериала «Друзья» была в шаге от смерти. Врачи давали шанс в 2% на выживание

Актор Мэттью Перри. Фото из открытых источников

Книгу Мэттью Перри начинает с ужасной истории, когда актер попал в больницу с разрывом толстой кишки из-за чрезмерного потребления опиоидов. Перри пролежал в коме две недели и еще несколько месяцев поправлялся от вызванной проблемы. Это с героем сериала "Друзья" произошло в 2018 году.

"Врачи сказали моей семье, что у меня есть 2% чтобы выжить", — сообщил актер в журнале People.

Пери в книге раскрывает много интересных и драматических моментов из своей жизни, например, о 15 реабилитациях и 14 операциях. Актер рассказал, как стал зависимым из-за популярности, пришедшей с сериалом "Друзья".

Актер долго думал над публикацией книги и, наконец, объяснил, почему именно сейчас готов рассказать свою автобиографию.

"Я не хотел делиться этим, пока не почувствую себя достаточно безопасным, чтобы снова пережить это темное время. Мне пришлось подождать, пока я отрезвлю, подальше от активного алкоголизма и наркомании", — рассказывает Перри.

Также "Комментарии" сообщали о том, что с момента выхода сериала "Друзья" прошло 28 лет.

Также "Комментарии" писали о самом дорогом сериале мира. Им оказалась постановка от Amazon. В сериале рассказывается о событиях, происходящих за несколько тысяч лет до основной истории фильма "Властелин колец".



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Источник: https://people.com/tv/matthew-perry-opens-up-about-addiction-new-memoir/
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