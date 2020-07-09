Звезда сериала «Хор» пропала без вести: ее сына нашли в лодке

David Edwards/Global Look

Правоохранительные органы округа Вентура в штате Калифорния занимаются поисками известной актриса Наи Риверы, которая выехала вместе с 4-летним сыном на природу. Знаменитость арендовала лодку и отправилась с ребенком плавать, но бесследно пропала. Такую информацию предоставило издание Dailymail.

Известно, что актриса отдыхала на озере Пиру, рядом припаркован ее автомобиль. Вместе с сыном она отправилась плавать на лодке, но спустя три часа, мальчика нашли спящим в лодке. Ребенок был в спасательном жилете, но совершенно один. Он рассказал, что его мама прыгнула в воду и больше не вернулась в лодку.

Сейчас на озере и территории лесопарка проходит поисково-спасательная операция. Полицейские предполагают, что звезда сериала "Хор" могла утонуть. Ее ищут с помощью дрона и вертолета.

Накануне исчезновения актриса опубликовала в социальной сети Twitter фотографию с сыном и подписала кадр: "Только вдвоем".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что знаменитая британская актриса Джейн Хэйворд погибла под колесами автобуса.

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