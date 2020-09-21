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Звезда сериала «Клон» удивила поклонников внешним видом

Звезда опубликовала в сети яркое фото

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Звезда сериала «Клон» удивила поклонников внешним видом

Джованна Антонелли

44-летняя актриса, звезда популярного сериала "Клон" Джованна Антонелли любит радовать подписчиков новыми яркими фотографиями. Недавно знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram снимок, удивив своей красотой и молодым видом.

Звезда "Клона" позирует в белой полупрозрачной блузе с откровенным вырезом. Свой образ она подчеркнула красивой укладкой, нежным макияжем и аксессуарами. Выглядит актриса очень элегантно, стильно и свежо. Свой пост она сопроводила цитатой писателя Стивена Кинга: "Вы можете, вы должны, и, если вы достаточно смелы, чтобы начать, вы это сделаете".

Фотография знаменитости за сутки собрала более 60 тысяч лайков и восторженные комментарии фанатов, которые отметили, что Джованна для своих лет выглядит очень молодо и с каждым днем становится все красивее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная российская исполнительница Макsим шокировала поклонников своими внешним видом на церемонии награждения музыкальной премии "Золотой граммофон". Фанаты заметили, что знаменитости было тяжело передвигаться по сцене, а на ее лице был отек.


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