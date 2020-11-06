Звезда сериала "Зачарованные" сломала руку через Трампа и Байдена

Женщина получила травму на лестнице, когда хотела узнать кто победил на выборах президента США.

Фото: Associated Press

Роуз Макгоуэн известная актриса 2000-х, а украинскому зрителю известна по культовому сериалу "Зачарованные", попала в больницу с переломом руки.



В инстаграме 47-летняя актриса и активистка опубликовала фото, на котором четко видно загипсованную руку. Интересный факт, в настоящее время в период пандемии актриса находится не в штатах, а в соседней Мексике.

"Проверка результатов выборов президента США во время движения по лестнице — равна перелому руки. В Мексике оказания неотложной медицинской помощи мне обошлось в 250 долларов, по сравнению с десятитысячными счетами в Калифорнии за аналогичные услуги. США — это не страна свободных, это земля переплат ", — резко написала американская звезда.





Актриса получила травму, когда следила за завершением подсчет голосов в США. До этого времени актрису не замечали за критикой медицинской сферы в Америке.



Стоит отметить, что накануне голосования звезда сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн резко высказывалась и критиковала обоих кандидатов, и Трампа, и Байдена. Ранее Макгоуэн называла Дональда Трампа "болезнью" для США, а Джо Байдена и Демократическую партию обвиняла в том, что они ничего не достигли.

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