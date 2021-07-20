Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт вышла замуж: что об этом известно

Известная голливудская актриса Кристен Стюарт сделала каминг-аут 5 лет назад. Звезда популярной вампирской саги "Сумерки" призналась, что она бисексуалка. А недавно папарацци поймали актрису и ее девушку в аэропорту Лос-Анджелеса. На безымянных пальцах у девочек были обручальные кольца.

СМИ сообщают, что Кристен Стюарт вышла замуж (фото из открытых источников)

Известно, что Кристен уже несколько лет счастлива со сценаристкой Дилан Майер. Американские таблоиды после кадров из аэропорта Лос-Анджелеса, где влюбленные были в с одинаковых кольцах, начали писать о тайной свадьбе звезды. Вероятно, что пара уже успела официально зарегистрировать свои отношения.

Популярная актриса 2 года назад заявила о том, что как можно скорее хочет выйти замуж за свою любимую.

"Это правильно. Я не могу больше ждать, я хочу подойти к этому с умом, но думаю, что хорошие вещи должны произойти быстро", — рассказала тогда Стюарт.

В 2016 году в одном из своих интервью она подтвердила, что уже длительное время встречается с дизайнером спецэффектов Алиша Каргайл. Долгое время в прессе появлялись слухи, что пара планирует пожениться, но потом они все-таки разошлись.

А еще — Стюарт находилась в отношениях с французской певицей и актрисой Соко, у нее были непродолжительные отношения с певицей и продюсером St. Vincent. Также у актрисы "Сумерек" был роман с моделью Стеллой Максвелл.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Кристен Стюарт снялась в новой рекламе Chanel . Один из самых популярных французских производителей модных вещей Chanel представил первые кадры новой рекламной кампании. В качестве фотографа выступил французский фэшн-эксперт Жан-Батист Мондиино, который работает в основном со знаменитостями, такими как Венсан Кассель, Джонни Депп и Шарлиз Терон.

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