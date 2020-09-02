Звезда «Сумерек» похудел на 15 кг ради благого дела

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Светлана Шкурупий
Известный актер Питер Фачинелли, сыгравший в фэнтезийной мелодраме "Сумерки", в период карантина активно занимался собой и сбросил 15 килограмм. И все не ради красоты, а ради благого дела. Об этом знаменитость сообщил на своей странице в Instagram.
Актер опубликовал в социальной сети черно-белую фотографию, на которой позирует в нижнем белье, демонстрируя свою идеальную физическую форму. Он рассказал подписчикам, что начал сотрудничать с Фондом борьбы с раком простаты и брендом нижнего белья Nic Tailor.
Питер Фачинелли
Звезда "Сумерек" запустил компанию с хештегом #NicTailorNoPants и призвал мужчин в отрытую говорить о своих проблемах со здоровьем. Актер подчеркнул, что рак простаты может протекать без симптомов и поражает около 14 млн мужчин в мире. Чтобы обезопасить себя, необходимо периодически проходить обследования и не скрывать своих проблем.
Питер отметил, что его отец "подхватил" этот серьезный недуг, но благодаря ранней диагностике, он смог побороть заболевание.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Сумерек" покрасила волосы в цвет "космической ржавчины".
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