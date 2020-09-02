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Звезда «Сумерек» похудел на 15 кг ради благого дела

Звезда фильма затронул щекотливую тему

сегодня, 15:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный актер Питер Фачинелли, сыгравший в фэнтезийной мелодраме "Сумерки", в период карантина активно занимался собой и сбросил 15 килограмм. И все не ради красоты, а ради благого дела. Об этом знаменитость сообщил на своей странице в Instagram.

Актер опубликовал в социальной сети черно-белую фотографию, на которой позирует в нижнем белье, демонстрируя свою идеальную физическую форму. Он рассказал подписчикам, что начал сотрудничать с Фондом борьбы с раком простаты и брендом нижнего белья Nic Tailor. 

Звезда «Сумерек» похудел на 15 кг ради благого дела

Питер Фачинелли

Звезда "Сумерек" запустил компанию с хештегом #NicTailorNoPants и призвал мужчин в отрытую говорить о своих проблемах со здоровьем. Актер подчеркнул, что рак простаты может протекать без симптомов и поражает около 14 млн мужчин в мире. Чтобы обезопасить себя, необходимо периодически проходить обследования и не скрывать своих проблем.

Питер отметил, что его отец "подхватил" этот серьезный недуг, но благодаря ранней диагностике, он смог побороть заболевание.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Сумерек" покрасила волосы в цвет "космической ржавчины".


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