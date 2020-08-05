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Звезда Топ-модели по-украински беременна первенцем - ФОТО

Звезда реалити-шоу поправилась во время беременности на 8 кг

5 августа 2020, 14:59 comments521
Автор:

Виолетта Комаровская
Звезда Топ-модели по-украински беременна первенцем - ФОТО

Юлия Биньковская. Фото: Новый канал

Звезда украинского реалити-шоу "Топ-модель по-украински" на Новом канале Юлия Биньковская порадовала своих фанатов радостным известием. Вместе со своим молодым человеком они совсем скоро станут родителями. О своей беременности модель, также известная по прозвищу Клео, рассказала на своей странице в Instagram. Малыш должен появиться на свет уже в конце октября, сообщает Новый канал. 

Юлия Биньковская в прошлом году стала участницей третьего сезона "Топ-модели". Уже тогда они с молодым человеком начали задумываться о ребенке. 

"На шоу у меня был краш-тест, и мне нужно было сказать Антону, что я беременна. Он очень обрадовался, когда это услышал. Когда же я призналась, что это шутка, наоборот, очень расстроился. Мы очень много после этого говорили на эту тему и решили, что хотим стать родителями", - призналась Клео.

Правда, забеременеть у нее получилось не сразу.

"Первый месяц у меня ничего не получалось. Я тогда пошла к гинекологу и врач объяснила мне, что так бывает, и это нормально", - говорит Юлия.

Отцом ее первенца станет Антон Дудка. Вместе с парнем модель живет в Луцке, и о беременности узнала как раз накануне его дня рождения. Поэтому в подарок она оставила любимому тест с двумя полосками. 

Также звезда реалити призналась, что за время беременности она набрала 8 кг. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что турецкие СМИ опубликовали видео избиения украинской топ-модели Дарьи Кирилюк на курорте в Турции.


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