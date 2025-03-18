Звездная баскетболистка ушла на OnlyFans и начала зарабатывать в разы больше, чем за всю карьеру

Бывшая звезда WNBA Лиз Кембидж совершила неожиданный поворот в карьере, который принес ей рекордную прибыль. Выступая в сильнейшей женской баскетбольной лиге мира, спортсменка зарабатывала до 220 тыс. долларов за сезон, а после присоединения к платформе OnlyFans ее годовой доход вырос до 1,5 миллиона долларов.

Баскетболистка Лиз Кембидж стала моделью OnlyFans. Фото: @ecambage

Четырехкратная участница Матча всех звезд WNBA, Лиз Кембидж играла за топовые команды, включая "Лос-Анджелес Спаркс". В 2022 году она неожиданно покинула лигу и теперь зарабатывает больше, публикуя эксклюзивный контент для своих подписчиков на платформе OnlyFans.

Лиз Кембидж не скрывает, что финансовая сторона сыграла немаловажную роль в ее решении присоединиться к OnlyFans. Однако, по ее словам, это тоже был способ показать другую сторону своей личности.

"Баскетбол был частью меня, но это не вся я", – говорит нынешняя модель OnlyFans.

Только за первую неделю на OnlyFans спортсменка заработала больше, чем за всю свою карьеру в WNBA. В свой самый высокооплачиваемый сезон Лиз Кембидж заработала 221 тыс. долларов. Сейчас Кембидж зарабатывает 1,5 миллиона долларов в год благодаря OnlyFans. Она заявляет, что "не закрывает никаких дверей" для создания чего-то нового.

Лиз Кембидж стала моделью OnlyFans. Фото: @ecambage

Как пишет Daily Mail, история Кембидж в очередной раз поднимает тему неравенства в оплате труда между женским и мужским спортом. К примеру, средняя зарплата игрока NBA составляет около 8,5 миллиона долларов в год, тогда как у WNBA этот показатель колеблется на уровне 120 тыс. долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об актрисе, которая начала карьеру в культовом сериале, а сегодня она стала звездой фильмов для взрослых.

Также "Комментарии" писали о 20-летней девушке, которая шокировала всех заработками на OnlyFans.