Звезду «Дневников вампира» застукали за поцелуем с новым парнем

Личная жизнь 31-летней звезды телесериала "Дневники вампира" Нины Добрев всегда вызывала повышенный интерес, поэтому актриса старалась всячески ее скрывать. Слухи о ее романе с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом начали ходить в сети еще в апреле 2020 года, но лишь недавно знаменитости перестали скрывать от общественности свои чувства. Папарацци удалось застукать пару во время их отдыха в Мексике, передает издание Popcornnews.

Известная актриса отправилась вместе со своим новым бойфрендом на отдых в Тулум. На пляже они вели себя достаточно открыто, не стесняясь демонстрировать свои чувства на публике. Нина и Шон постоянно обнимались, целовались и просто наслаждались обществом друг друга.

Олимпийский чемпион был в красных плавках, а на звезде "Дневником вампира" был раздельный красный купальник и белый пляжный костюм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская актриса Нина Добрев проводила карантин вместе с Шонон Уайтом и освоила профессию парикмахера. На своей странице в Instagram она продемонстрировала свои навыки, "обновив" прическу новому бойфренду.

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