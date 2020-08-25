Звезду «Дневников вампира» застукали за поцелуем с новым парнем

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Светлана Шкурупий
Личная жизнь 31-летней звезды телесериала "Дневники вампира" Нины Добрев всегда вызывала повышенный интерес, поэтому актриса старалась всячески ее скрывать. Слухи о ее романе с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом начали ходить в сети еще в апреле 2020 года, но лишь недавно знаменитости перестали скрывать от общественности свои чувства. Папарацци удалось застукать пару во время их отдыха в Мексике, передает издание Popcornnews.
Известная актриса отправилась вместе со своим новым бойфрендом на отдых в Тулум. На пляже они вели себя достаточно открыто, не стесняясь демонстрировать свои чувства на публике. Нина и Шон постоянно обнимались, целовались и просто наслаждались обществом друг друга.
Олимпийский чемпион был в красных плавках, а на звезде "Дневником вампира" был раздельный красный купальник и белый пляжный костюм.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская актриса Нина Добрев проводила карантин вместе с Шонон Уайтом и освоила профессию парикмахера. На своей странице в Instagram она продемонстрировала свои навыки, "обновив" прическу новому бойфренду.
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