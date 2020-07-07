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Звезду «Мстителей» заподозрили в романе с известной актрисой

Звезда "Мстителей" вместе с актрисой отдыхал в клубе

сегодня, 19:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Звезду «Мстителей» заподозрили в романе с известной актрисой

GLOBAL LOOK PRESS

Личная жизнь актера Криса Эванса, наиболее известного по роли Капитана Америки в одноименном фильме и "Мстителях", всегда привлекала внимание поклонников и прессы. Еще до не давнего времени его считали холостяком, а сейчас в сети ходят слухи, что он закрутил роман со звездой "Золушки". Такую информацию предоставило Dailymail.

Инсайдер сообщает, что пара вместе отдыхала в одном из престижных ночных клубов Лондона, а после отправилась в гостиницу. Чтобы не привлекать к себе внимание, актер зашел в отель через парадных вход, а его спутница Лили Джеймс - через боковой. Но папарацци удалось сделать несколько снимков.

Сами актеры пока никак не комментируют ситуацию, но многие считают, что между звездами завязался роман.

Напомним, что Крис Эванс в 2018 году расстался с актрисой Дженни Слейт и после этого не был замечен в серьезных отношениях. А звезда "Золушки" Лили Джеймс недавно пополнила ряды холостячек, расставшись с актером Мэттом Смитом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жена приревновала звезду "Мстителей" к актрисе Анджелине Джоли


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