Стивен Кинг пишет даже по праздникам: какой ежедневный ритуал помог ему стать королем ужасов

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Сергій Кречмаровський
Стивен Кинг известен не только жуткими сюжетами, но и невероятной работоспособностью. Автор “Оно“, “Сияния“ и “Мизери“ выработал систему, в которой главную роль играют регулярность и дисциплина. Его подход может удивить тех, кто считает, что писателям для работы прежде всего нужно вдохновение.
Стивен Кинг - автор популярных романов ужасов, чья ежедневная дисциплина помогает ему регулярно работать над новыми историями. Фото: Kevin Payravi / Wikimedia Commons
Кинг стремится писать примерно 2000 слов в день. Он не делает исключений даже в Рождество, день рождения или другие праздники. Для писателя важно не ждать идеального момента, а систематически работать над историей.
В своей книге “Как писать книги” он объяснял, что длительные перерывы могут ослабить ощущение персонажей и сюжета. Если надолго отойти от рукописи, возвратиться к выдуманному миру будет сложнее. Ежедневная работа помогает сохранять целостность повествования и поддерживать творческий темп.
Писатель пытается соблюдать устойчивый распорядок: завтракает, гуляет с собаками, а затем садится за рабочий стол. Он работает в обычном месте и не перестает писать, пока не достигнет запланированного объема. Время, необходимое для этого, может отличаться в зависимости от сложности работы.
Для Кинга важны и условия, в которых он творит. Обычное рабочее место и повторяющиеся действия помогают настроиться на процесс. Музыка также может сопровождать его работу, создавая своеобразный фон, отгораживающий от посторонних звуков.
Кинг демонстрирует подход, при котором письмо становится частью повседневной жизни, а не занятием только при особом настроении. Регулярность позволяет последовательно развивать сюжет и работать над новыми книгами. В то же время его метод не означает, что каждый день проходит одинаково легко: иногда нужного объема удается достичь быстро, а иногда работа длится значительно дольше.
Для тех, кто стремится больше писать, главный урок заключается не в необходимости копировать график знаменитости, а в том, чтобы определить посильную ежедневную цель и соблюдать ее. Именно систематический труд, а не ожидание особого творческого импульса стал одной из характерных черт подхода Кинга.
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