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Американский композитор обвинил крымский театр в «музыкальном пиратстве»

Филипп Гласс обвиняет Севастопольский театр в незаконном использовании своих произведений

сегодня, 18:03
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Черновалова Кристина

Американский композитор Филипп Гласс публично обвинил Севастопольский театр оперы и балета в незаконном использовании его музыки в постановке "Грозовой перевал". Этот громкий скандал разгорелся вокруг премьеры балета, анонсированной театром как "мировая".

Американский композитор обвинил крымский театр в «музыкальном пиратстве»

Известный композитор обвинил театр в Севастополе в пиратстве

Гласс заявил в своем микроблоге X (бывший Twitter), что не давал разрешения на использование своей музыки и имени в постановке. Он подчеркнул, что подобные действия являются нарушением Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, которую подписала и Россия. Композитор назвал это "актом пиратства".

"Использование моей музыки и использование моего имени без моего согласия является нарушением Бернской конвенции... которую подписала Российская Федерация. Это акт пиратства", — написал Гласс.

Он также отметил, что осознает свою ограниченную возможность защитить свои права в условиях оккупированного Крыма, но выразил решительный протест против такого нарушения.                                                                           

Американский композитор обвинил крымский театр в «музыкальном пиратстве» - фото 2

Филипп Гласс: маэстро мировой музыки

Филипп Гласс – один из самых известных и влиятельных композиторов современности. Родившийся в 1937 году в Балтиморе, он получил признание благодаря своему уникальному минималистическому стилю. Гласс создал музыку к множеству фильмов, включая "Шоу Трумэна", "Кундун", "Часы", "Кэндимен" и "Иллюзионист". Его музыка также звучала на церемониях открытия Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1984) и Афинах (2004).

Пока неизвестно, какие действия предпримет Филипп Гласс в отношении Севастопольского театра. 



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Источник: https://x.com/philipglass/status/1816561785375260855
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