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Анна Седокова после того, как ее бывший муж убил себя, прервала молчание

Седокова не смогла самостоятельно справиться с потрясением из-за смерти Яниса Тиммы

25 декабря 2024, 22:55
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Лиля Воробьева

  Новость о трагической смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который был в браке с певицей Анной Седоковой, всколыхнула сеть. Мужчина, по сообщениям СМИ, покончил с собой в ночь на 17 декабря, оставив после себя фотографию бывшей жены и просьбу позвонить ей.

Анна Седокова после того, как ее бывший муж убил себя, прервала молчание

Анна Седокова (фото из открытых источников)

Это событие стало сильным ударом для Анны. На своем Дне рождения она узнала о трагедии, после чего попала в больницу из-за тяжелого нервного срыва. Врачи диагностировали состояние, требующее неотложного медицинского вмешательства, и сейчас она находится под наблюдением медиков.

Седокова решила временно отойти от активной жизни в социальных сетях: комментарии к ее последним постам закрыты, и новых публикаций пока не появлялось. В то же время певица внесла изменения в оформление своего профиля в Instagram, выбрав символическое фото двери с замочной скважиной в виде сердца, а также изменив описание профиля на фразу: "Вы знаете мое имя. Но не мою историю".

Анна Седокова после того, как ее бывший муж убил себя, прервала молчание - фото 2

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Часть пользователей обвиняет Анну в трагедии, что, вероятно, еще больше усложнило ее эмоциональное состояние.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что друг Яниса Тиммы , совершившего самоубийство, обвинил Седокову в предательствах .  В соцсети он утверждал, что имеет компромат на артистку, которая, по его словам, не была верна Янису.

По словам друга спортсмена, он ранее воздерживался от публикации компрометирующих материалов, но теперь чувствует сразу к Седоковой Марк добавил, что его решение поделиться этими подробностями стало следствием последних событий и трагической смерти Тиммы.



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