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Главная Новости Звезды скандал Арестованный Ефремов после инсульта начал "гулять" по ночам
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Арестованный Ефремов после инсульта начал "гулять" по ночам

Адвокат Ефремова говорит, что его подзащитный действительно перенес инсульт, а те, кто в это не верит, по его словам, “потеряли совесть и мораль”

сегодня, 15:55
Автор:

Елена Волкова

Российского актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, выписали из больницы после инсульта. Сейчас артист находится под домашним арестом, а его адвокат Эльман Пашаев в суде будет доказывать, что Ефремову нужно выходить на улицу на прогулки. Об этом сообщает “КП”.
Друзья артиста рассказали изданию, что Ефремов сейчас “гуляет” по ночам: широко открывает окно в своей комнате и дышит воздухом, когда стемнеет, чтобы не привлекать внимание зевак.
"Можно сказать – гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически – на нем же браслет электронный", - анонимно делится переживаниями приятель артиста. 

Арестованный Ефремов после инсульта начал "гулять" по ночам

Тем временем адвокат Ефремова говорит, что его подзащитный действительно перенес инсульт, а те, кто в это не верит, по его словам, “потеряли совесть и мораль”. Пашаев говорит, что у актера нарушена речь и онемели конечности.

Ранее мы сообщали, что исчезнувшего из больницы Ефремова засняли в инвалидной коляске.


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