Блогер, который избил модель, лишился всех денег

Популярный российский Андрей Бурим, известный пользователям под ником Mellstroy, заявил о том, что лишился всех денег после ситуации с избиением модели. Об этом парень рассказал на YouTube-канале Serge.

Фото: Сериал-Новости Армении

"Сейчас я нищий. И нужны бабки, потому что мне заблокировали абсолютно все способы заработка", — рассказал блогер.

Стример также пожаловался, что теперь ему придется вновь начать зарабатывать 15-30 тысяч рублей в месяц.

Горе-славу блогеру принес прямой эфир, который он запустил на одной из вечеринок. Андрей Бурим жестоко избивал модель Алену Ефремову, но никто из присутствующих даже не заступился за жертву. Парень бил девушку головой об стол, вследствие чего она получила сильные челюстные травмы.

"Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своем стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса и обладающие ценной информацией по этому поводу — пожалуйста, дайте связь", — написала Ефремова в своем Instagram.

К слову, теперь блогеру грозит реальный тюремный срок.

Недавно "Комментарии" рассказывали о смерти известного блогера от коронавируса.





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