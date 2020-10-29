Блогер, который избил модель, лишился всех денег

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Елизавета Черных
Популярный российский Андрей Бурим, известный пользователям под ником Mellstroy, заявил о том, что лишился всех денег после ситуации с избиением модели. Об этом парень рассказал на YouTube-канале Serge.
Фото: Сериал-Новости Армении
Стример также пожаловался, что теперь ему придется вновь начать зарабатывать 15-30 тысяч рублей в месяц.
Горе-славу блогеру принес прямой эфир, который он запустил на одной из вечеринок. Андрей Бурим жестоко избивал модель Алену Ефремову, но никто из присутствующих даже не заступился за жертву. Парень бил девушку головой об стол, вследствие чего она получила сильные челюстные травмы.
К слову, теперь блогеру грозит реальный тюремный срок.
Недавно "Комментарии" рассказывали о смерти известного блогера от коронавируса.
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