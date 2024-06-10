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Блогер Спартак Суббота признался, что будет делать, если получит повестку

Готов к службе, но сейчас не сейчас": Спартак Суббота о приоритетах

сегодня, 17:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Недавно Спартак Суббота, известный украинский блогер, чье имя ассоциируется с рядом скандалов, высказался о своих намерениях касаемо службы в Вооружённых Силах Украины. Суббота подчеркнул, что хоть и не испытывает страх перед перспективой военной службы, в ближайшее время присоединяться к военным не планирует.

Блогер Спартак Суббота признался, что будет делать, если получит повестку

Блогер Спартак Суббота признался, что будет делать, если получит повестку

"Данные в ТЦК еще не обновлял после выхода закона. Но я обновлял данные прямо за несколько недель до полномасштабного вторжения. Получил военный билет. Все что надо сделал буквально за несколько дней до полномасштабки. Потому что было такое ощущение, что что-то будет, и пусть оно себе будет, пусть будет военный билет, он лишним не будет. Поэтому я обновил" , — комментирует Суббота.

Блогер уточнил, что его обучение в суворовском училище, по его мнению, не является достаточной подготовкой к реальным боевым действиям. В настоящий момент он продолжает образовательный путь в докторантуре и планирует обновить свои данные после завершения учёбы.

"На данный момент я сконцентрирован на докторантуре. Мои будущие планы зависят от выбранного академического направления, будь то научная работа или преподавание. После окончания обучения предстоит обновление данных в ТЦК", — поделился он своими планами.

В ответ на вопросы о страхах, связанных с возможной службой, Суббота признал, что, как и многие, он боится боли и смерти, но это не отражается на его готовности выполнять гражданский долг.

Напомним, что скандальная известность к Субботе пришла после его сотрудничества с Евгением Яновичем в рамках проекта "Подкаст терапия". После разоблачения ложных заявлений о своей профессиональной компетенции и образовании, а также скандала, связанного с отношениями с клиентками, Суббота попал под волну критики и разочарования со стороны аудитории.

Ранее “Комментарии” писали, что известный украинский писатель и активный общественный деятель Сергей Жадан объявил о своем вступлении в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Его примеру последовал и Евгений Турчинов, участник музыкальной группы "Жадан и собаки", который также присоединился к обучению в той же бригаде.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/skandalniy-bloger-spartak-subbota-zayaviv-shcho-ne-pide-sluzhiti-i-nazvav-prichinu-12661884.html
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