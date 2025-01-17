Были проблемы с финансами: самоубийство Яниса Тиммы после развода с Седаковой начала расследовать полиция

Латвийская полиция начала расследование обстоятельств смерти баскетболиста Яниса Тиммы, произошедшей месяц назад Семья спортсмена выразила сомнения в том, было ли самоубийство намеренным.

Смерть Яниса Тимми (фото с открывшимися джерелами)

Сестра Яниса, Лелде Жандецка, подтвердила в социальных сетях, что продолжается расследование, и рассказала о деталях, связанных с бывшей женой спортсмена, певицей Анной Седоковой.

Друзья Яниса считают, что брак с Седоковой мог быть мотивирован финансовыми интересами и после начала финансовых проблем баскетболиста певица подала на развод. Расследование продолжается, и обстоятельства трагедии остаются невыясненными.

По словам Жандецкой, певица связывалась с банком по финансовым вопросам после смерти Тиммы Лелде также поделилась деталями о финансовых трудностях брата, отметив, что Седокова направила ей скриншоты транзакций и долговых записей Яниса. с кредитными картами, содержанием собаки и автомобиля, а также транзакции от Седоковой на 10 000 долларов и 295 000 рублей в декабре.

"Анна написала мне лично, объяснив, что она звонила в банк только для того, чтобы отсоединить свою кредитную карту от кредитной карты моего брата. Также она послала мне фотографию, где мой брат расписал свой долг по кредитным картам, собаке, машине, страховкой, хранилищем и мобильным телефоном на общую сумму 10 900 долларов США. Я видела скриншот, на котором Анна совершила транзакцию моему брату 28 ноября на 10 000 долларов США и 6 декабря на 295 000 рублей", — написала Жандецка в новом посту в Instagram

Напомним, что ранее Сестра латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, недавно ушедшего из жизни, Лелде Жандецка, рассказала, что его бывшая жена, российская певица Анна Седокова, заявила о своих правах на счета спортсмена. По словам Лелде, Седокова не предоставила финансовую помощь на похороны. Она, несмотря на свои обещания. Она отметила, что Седокова. общалась с их матерью по телефону и предложила оплатить расходы 25 декабря 2024 года певица написала сестре Яниса с просьбой предоставить банковский счет Лелде передавшей ей контакты лица, ответственного за финансовую часть похорон. не поступило.