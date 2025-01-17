Были проблемы с финансами: самоубийство Яниса Тиммы после развода с Седаковой начала расследовать полиция

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Лиля Воробьева
Латвийская полиция начала расследование обстоятельств смерти баскетболиста Яниса Тиммы, произошедшей месяц назад Семья спортсмена выразила сомнения в том, было ли самоубийство намеренным.
Смерть Яниса Тимми (фото с открывшимися джерелами)
Сестра Яниса, Лелде Жандецка, подтвердила в социальных сетях, что продолжается расследование, и рассказала о деталях, связанных с бывшей женой спортсмена, певицей Анной Седоковой.
Друзья Яниса считают, что брак с Седоковой мог быть мотивирован финансовыми интересами и после начала финансовых проблем баскетболиста певица подала на развод. Расследование продолжается, и обстоятельства трагедии остаются невыясненными.
По словам Жандецкой, певица связывалась с банком по финансовым вопросам после смерти Тиммы Лелде также поделилась деталями о финансовых трудностях брата, отметив, что Седокова направила ей скриншоты транзакций и долговых записей Яниса. с кредитными картами, содержанием собаки и автомобиля, а также транзакции от Седоковой на 10 000 долларов и 295 000 рублей в декабре.
Напомним, что ранее Сестра латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, недавно ушедшего из жизни, Лелде Жандецка, рассказала, что его бывшая жена, российская певица Анна Седокова, заявила о своих правах на счета спортсмена. По словам Лелде, Седокова не предоставила финансовую помощь на похороны. Она, несмотря на свои обещания. Она отметила, что Седокова. общалась с их матерью по телефону и предложила оплатить расходы 25 декабря 2024 года певица написала сестре Яниса с просьбой предоставить банковский счет Лелде передавшей ей контакты лица, ответственного за финансовую часть похорон. не поступило.
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