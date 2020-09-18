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Бывшего адвоката Ефремова лишили лицензии

По словам Президента Федеральной палаты адвокатов РФ, решение, принятое в отношении экс-правозащитника наиболее адекватное в сложившейся ситуации

сегодня, 18:27 comments531
Автор:

Дмитрий Симоненко

Адвокатская палата Северной Осетии лишила лицензии правозащитника Эльмана Пашаева. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов. 

Бывшего адвоката Ефремова лишили лицензии

Источник: Газета.ру

Юрист Пашаев оказывал юридическую защиту российскому артисту Михаилу Ефремову в процессе дела по смертельному ДТП.

Рассмотрев заключение Квалификационной комиссии, глава палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко пришел к выводу о наличии дисциплинарного проступка в действиях Пашаева. Так же Пилипенко считает, что решение, принятое в отношении экс-правозащитника наиболее адекватное в сложившейся ситуации.

"Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания", – подчеркнул Пилипенко.

Известно, что Федеральная палата адвокатов РФ несколько раз указывала Пашаеву на неэтичное поведение, недостойное адвоката, "в связи с его публичной активностью по резонансному делу".

Как ранее писали "Комментарии", Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы вечером 8 июня.

Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехав на встречную полосу, не избежал столкновения с фургоном "Лада". В результате ДТП водитель "Лады" Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября суд Пресненского района Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Мера наказания актера была определена 8 годами лишения свободы в колонии общего режима.

На протяжении всего процесса правозащитником актера выступал Пашаев. Ефремов несколько раз менял показания относительно своего участия в аварии, Пашаев же настаивал на невиновности своего подопечного, обвиняя родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя это видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

Представители СМИ, освещавшие уголовный процесс, называли поведение Пашаева "клоунским".


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