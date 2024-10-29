«Черный список» Минкульта: кто из российских знаменитостей в него попал

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины дополнило Список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и являются участниками антиукраинских пропагандистских мероприятий государства-агрессора (государства-оккупанта), включив в него 4 российских знаменитостей.

Екатерина Гусева. Фото из открытых источников

На сайте Минкульта Украины уже появился приказ и всего в этом списке уже 236 человек.

Так, это актриса Екатерина Гусева, актер Сергей Кабайло, и братья Запашные – Эдгард и Аскольд – гендиректор и художественный руководитель "Великого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского".

Отметим, что Екатерина Гусева известна ролью в сериале "Бригада", она поддерживает террористическую политику кремля и заявляет, что мир наступит, когда победит россия. Путинистка появляется не только на пропагандистских мероприятиях, но и ездила на временно оккупированные украинские территории с так называемыми "гуманитарными" миссиями, поддерживала российских военных в госпиталях.

Заслуженный артист рф Сергей Кабайло является членом партии "Единая Россия" и в диком восторге от террористического вторжения россии в Украину.

Братья Запашные, выступающие и руководящие в "Великом Московском государственном цирке", публично поддерживают нападение рф на Украину и распространяют пропагандистские методички Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в россии Виталий Бородин заявил о намерении проверить братьев Константина и Валерия Меладзе на возможное финансирование Вооруженных Сил Украины. В частности, Бородин отметил, что Константин Меладзе не высказывал четкую позицию по вторжению россии в Украину и продолжает зарабатывать на российском рынке, находясь за рубежом.

"Бизнес Константина Меладзе обязательно попросим проверить. Нужно узнать, как он отчитывается перед налоговой. Если выяснится, что есть какие-то нарушения, вывод средств за границу, то нужно проверять его на финансирование ВСУ. То, что они покинули страну, отвернулись" от нее, но продолжают зарабатывать, — это настоящий плевок обществу.

Также он обратил внимание на инцидент, когда Валерий Меладзе на корпоративном мероприятии в Дубае поддержал украинский лозунг "Слава Украине".