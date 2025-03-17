Дело P. Diddy: что говорит сам обвиняемый рэпер

Седой Шон "Дидди" Комбс появился в пятницу в зале суда на Манхэттене на предварительном слушании по его федеральному уголовному делу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию CNN.

P. Diddy. Фото из открытых источников

Комбс не признал себя виновным по трем пунктам обвинения в секс-торговле, перевозке с целью привлечения к проституции и сговору с рэкетом в заменяемом обвинительном акте. Замененное обвинение включало в себя дополнительные обвинения, связанные с рэкетом, но не предъявляло новых обвинений.

Сейчас он находится в федеральном центре заключения в Нью-Йорке в ожидании суда. Отбор жюри начнется 5 мая, а вступительные слова начнутся 12 мая.

Прокуроры обвинили Комбса и других в том, что они заставляли по крайней мере трех женщин вступать в половые акты с ним, а иногда и с проститутками. Случаи, когда прокуроры утверждают, что женщины часто вводили под влияние наркотиков и принуждали к сексу в течение нескольких дней, известные как "Freak Off".

Власти утверждают, что Комбс записывал некоторые половые акты и контролировал своих жертв, обещая финансовые и карьерные возможности, а также посредством угроз насилия и другого ущерба.

Кроме того, в обвинительном акте утверждается, что когда власть Комбсу угрожала работниками, свидетелями или другими лицами, он время от времени реагировал жестоко, включая "многочисленные" акты похищения. Однажды, согласно обвинительному акту, Комбс якобы "повесил жертву над балконом квартиры".

Следующее подготовительное заседание состоится 25 апреля.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что известный рэпер и продюсер Шон Комбc, более известный как P. Diddy, оказался в центре громкого скандала. Он обвиняется в сексуальном насилии и торговле людьми. Сейчас он находится под арестом и ждет судебного заседания, которое назначено на 5 мая следующего года. Недавно адвокаты рэпера подали просьбу в суд с требованием раскрыть имена обвинивших их клиента.

По словам юристов Комбса, он имеет право знать, кто именно выдвинул против него обвинения. Это поможет подготовиться к суду и выстроить стратегию защиты. Сейчас дело осложняется тем, что многие обвинения были поданы анонимно, что усложняет процесс защиты.