Детям покойного боксера Узелкова поступают угрозы: подробности

После смерти известного украинского боксера Вячеслава Узелкова, его бывшая жена, тренер Марина Боржемская, сделала неожиданное заявление, ошеломившее многих: после смерти Узелкова на их детей обрушилась волна агрессии и угроз. Она открыто обратилась к медиа и обществу с просьбой прекратить спекуляции вокруг трагического события.

После смерти Узелкова его дети сталкиваются с угрозами

Боржемская объяснила в своем Instagram, что внимание к их семье после смерти экс-мужчины возросло, однако с этим пришли и негативные последствия. В адрес ее 15-летнего сына Роберта и 12-летней дочери Оливии стали поступать угрозы, и Марина считает, что это результат распространения недостоверных историй об их личной жизни.

По ее словам, после развода с Узелковым в 2018 году между ними продолжались непростые отношения. Вопрос воспитания детей стал основной точкой конфликта: Вячеслав обвинял прежнее в препятствовании общению с детьми, в то время как Марина заявляла, что боксер сам не был активен в их жизни. Теперь она просит прекратить манипуляции и с уважением относиться к ее семье, которая переживает нелегкие времена.

"Дорогие СМИ, я очень прошу перестать манипулировать смертью Вячеслава Узелкова. Вы подвергаете опасности моих детей, которые получают угрозы после ваших додуманных статей. Дети. Получают. Угрозы. Вы это понимаете?" – написала Боржемская.

Марина также подчеркнула, что мало кто знает истинные обстоятельства их личной жизни, и призвала тех, кто распространяет негатив в сети, почтить память покойного.

"Лучше помолитесь за душу Вячеслава, почтите память ушедшего человека и не направляйте свою агрессию на тех, кто остался в живых. Прошу вас воздержаться от манипуляций и спекуляций на этой ситуации", — добавила тренер.

Напомним, Вячеслав Узелков скончался 9 ноября в Виннице после тяжелой борьбы с болезнью сердца. Боксер перенес сложную операцию, а впоследствии его состояние ухудшилось, он впал в кому. Несмотря на усилия врачей, сердце спортсмена не выдержало, и он ушел из жизни.