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Дональд Трамп-младший связал арест P. Diddy с политическим сговором

"Заплатили за молчание": Трамп-младший о тайной поддержке Гаррис среди знаменитостей из-за ареста P. Diddy

сегодня, 18:44
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Черновалова Кристина

Дональд Трамп-младший заявил, что арест рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбз) может быть не просто уголовным делом, а элементом политического сговора, связанного с выборами президента США. В своем подкасте Triggere Трамп-младший выразил мнение, что некоторые знаменитости, поддерживающие Камалу Гаррис, могут быть вовлечены в этот скандал с определенной целью.

Дональд Трамп-младший связал арест P. Diddy с политическим сговором

Трамп-младший разоблачает заговор знаменитостей в поддержку Камалы Харрис

По словам Трампа-младшего, некоторым известным личностям, публично поддерживающим Камалу Гаррис, заплатили за их поддержку. Он также намекнул, что часть знаменитостей делает это, чтобы сохранить свою репутацию, потому что они участвовали в закрытых вечеринках, организованных P. Diddy. Трамп-младший считает, что эти люди хотят избежать негативного внимания к своей персоне, и Гаррис вроде бы обещала им конфиденциальность.

“Это проплаченная операция инфлюэнсеров. Знайте это. Знаменитости, которым не платят, возможно, получают деньги другим способом, потому что они либо в списке Эпштейна, либо в списке вечеринок Дидди, либо в обоих списках”, – сказал сын политика.

Он добавил, что такая влиятельная среда позволяет демократам заручиться поддержкой, которая, по его словам, может не быть искренней, а подкрепленной финансовыми интересами и страхом потерять репутацию.

Читайте на портале "Комментарии" — Известный рэпер и продюсер Шон Комбз, более известный как P. Diddy, оказался в центре громкого скандала. Он обвиняется в сексуальном насилии и торговле людьми. Сейчас он находится под арестом и ждет судебного заседания, которое назначено на 5 мая следующего года. Недавно адвокаты рэпера подали просьбу в суд с требованием раскрыть имена обвинивших их клиента.



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