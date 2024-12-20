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Друг Яниса Тиммы, совершившего самоубийство, обвинил Седокову в изменах

Анна Седокова не была образцовой женой

20 декабря 2024, 23:55
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Лиля Воробьева

Друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, трагически ушедшего из жизни, Марк Пугачев сделал громкое заявление, обвинив его бывшую жену, певицу Анну Седокову, в измене. В своих соцсетях он утверждал, что имеет компромат на артистку, которая, по его словам, не была верна Янису.

Друг Яниса Тиммы, совершившего самоубийство, обвинил Седокову в изменах

Янис Тимма и Анна Седокова (фото из открытых источников)

"У меня есть фотографии и видео, на которых Аня в апреле, мае, июне, августе в пьяном состоянии обнимается со старшими богатыми мужчинами, у которых есть жены и дети", — написал Пугачев, отмечая, что Янис был готов на все. ради любимой.

По словам второго спортсмена, он ранее воздерживался от публикации компрометирующих материалов, но теперь чувствует сразу к Седоковой. Марк добавил, что его решение поделиться этими подробностями стало следствием последних событий и трагической смерти Тиммы.

Друг Яниса Тиммы, совершившего самоубийство, обвинил Седокову в изменах - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что знакомые спортсмена рассказывают, как Седакова расправилась с бывшим мужем. Директор детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс высказался о трагедии с баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой. Тренер отметил, что бывший спортсмен потерял все, чего достигал в течение жизни.

Как сообщает издание "StarHit", за последние годы Тимма испытал серьезные личные и профессиональные трудности, повлиявшие на его психологическое состояние. Шенхофс упомянул, что карьера Яниса начиналась очень успешно.

Шенхофс также отметил, что после завершения отношений с Седоковой спортсмен остался в сложном положении: без работы, финансов и поддержки. "Его карьера закончилась, а отношения с родными испортились. Он уничтожен как человек", — добавил он. Бывшие коллеги Тиммы вспоминают его как доброжелательного и отзывчивого человека, который всегда был готов помочь другим.



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