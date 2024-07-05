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Двойники среди звезд: голливудские актеры, которых легко спутать

Звезды-двойники: 5 знаменитостей, которые очень похожи друг на друга

сегодня, 15:11
Автор:
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Черновалова Кристина
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Голливуд, всемирно известный как место сбора знаменитостей, порой удивляет не только блестящими премьерами и красочными церемониями, но и удивительным сходством между некоторыми из своих ярчайших звезд. В этом обзоре мы рассмотрим пары знаменитостей, чье сходство порой сбивает с толку даже самых преданных поклонников.

Двойники среди звезд: голливудские актеры, которых легко спутать

Двойники из Голливуда: знаменитости, чьи сходства удивляют

Кира Найтли и Натали Портман 

Одним из самых известных примеров такого сходства являются Кира Найтли и Натали Портман. Их внешнее сходство было настолько очевидным, что Найтли даже играла роль "двойника" для Портман в фильме "Звёздные войны: Эпизод I – Скрытая угроза". Обе актрисы обладают изящными чертами лица и похожей формой глаз, что не раз приводило к путанице среди фанатов и журналистов.

Двойники среди звезд: голливудские актеры, которых легко спутать - фото 2

Джесси Эйзенберг и Майкл Сера 

Ещё одной парой, часто попадающей в объективы папарацци как "голливудские двойники", являются Джесси Эйзенберг и Майкл Сера. Их общие черты — это невысокий рост, скромные манеры и способность играть замкнутых, интеллектуальных персонажей. Их часто путают, особенно когда они выступают в фильмах, где играют типичных "умников".

Двойники среди звезд: голливудские актеры, которых легко спутать - фото 3

Зои Дешанель и Кэти Перри 

Зои Дешанель и Кэти Перри делят не только одинаковые черты лица, но и схожий стиль в одежде, который варьируется от винтажных платьев до смелых, ярких аксессуаров. Их тёмные волосы и чарующие глаза делают их почти неотличимыми друг от друга в глазах общественности.

Двойники среди звезд: голливудские актеры, которых легко спутать - фото 4

Джавьер Бардем и Джеффри Дин Морган

 Испанский актер Джавьер Бардем и американец Джеффри Дин Морган обладают рядом схожих черт: от мужественных лицевых черт до тёмных глаз и особого взгляда, который делает их настолько похожими, что многие поклонники фильмов и сериалов могут запросто спутать одного с другим.

Двойники среди звезд: голливудские актеры, которых легко спутать - фото 5

Том Харди и Логан Маршалл-Грин 

Том Харди и Логан Маршалл-Грин являются примером актёров, чьи сильные, выразительные черты лица и физическое сходство часто приводят к сравнениям. Оба актёра обладают грубоватыми чертами лица и аналогичной структурой тела, что делает их взаимозаменяемыми в глазах некоторых кинорежиссёров.

Двойники среди звезд: голливудские актеры, которых легко спутать - фото 6

Эти удивительные сходства не только вызывают интерес и дискуссии среди поклонников, но и порой ставят в неловкое положение самих звёзд, которые сталкиваются с необходимостью "выделиться" среди своих двойников. В мире, где каждое лицо может быть запечатлено и размножено на экранах по всему миру, эти голливудские двойники продолжают интриговать и удивлять публику своими поразительными сходствами.



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