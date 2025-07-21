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Джастин Тимберлейк выступил в Румынии: вдруг зрители начали расходиться

Зрители массово покидали выступление Джастина Тимберлейка в Румынии, утверждая, что у певца плохое отношение к своим поклонникам.

21 июля 2025, 15:30
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Slava Kot

Первое выступление Джастина Тимберлейка в Румынии превратилось в неожиданное разочарование. Поп-звезда выступила на масштабном фестивале Electric Castle, однако часть публики покинула концерт еще до его завершения. Причиной стало безразличное отношение музыканта.

Джастин Тимберлейк выступил в Румынии: вдруг зрители начали расходиться

Джастин Тимберлейк. Фото из открытых источников

Тимберлейк был хедлайнером Electric Castle и впервые выступил в Румынии. Концерт должен был стать музыкальным событием лета, но начался с серьезной задержки. Из-за сильного ливня выступление было перенесено почти на час. Когда Тимберлейк наконец-то появился на сцене, многие зрители заметили, что артист не слишком активен. Он исполнял хореографию частично, редко пел в микрофон, а в некоторых песнях лишь иногда напевал отдельные фразы, поэтому зрителям пришлось подпевать многим его песням.

Зрители резко отреагировали на такое поведение Тимберлейка и многие из них покинули концерт певца. Затем в соцсетях распространились негативные реакции посетителей концерта.

"Я очень разочарован концертом Джастина Тимберлейка. Во многих песнях он пел всего четыре или пять слов. У меня было такое ощущение, что он только и ждал, чтобы уйти со сцены", – прокомментировал один из посетителей фестиваля.

Другая зрительница записала эмоциональное обращение к звезде, которое уже собрало более 1,9 миллиона просмотров. По ее словам, она полностью промокла под дождем в ожидании выступления Тимберлейка, однако тот выступил крайне плохо и проявил неуважение к собственным фанатам.

"Нельзя спеть две песни, а затем совершить пятиминутный перерыв. Это неуважение", — сказал другой.

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