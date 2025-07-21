Джастин Тимберлейк выступил в Румынии: вдруг зрители начали расходиться

Первое выступление Джастина Тимберлейка в Румынии превратилось в неожиданное разочарование. Поп-звезда выступила на масштабном фестивале Electric Castle, однако часть публики покинула концерт еще до его завершения. Причиной стало безразличное отношение музыканта.

Джастин Тимберлейк. Фото из открытых источников

Тимберлейк был хедлайнером Electric Castle и впервые выступил в Румынии. Концерт должен был стать музыкальным событием лета, но начался с серьезной задержки. Из-за сильного ливня выступление было перенесено почти на час. Когда Тимберлейк наконец-то появился на сцене, многие зрители заметили, что артист не слишком активен. Он исполнял хореографию частично, редко пел в микрофон, а в некоторых песнях лишь иногда напевал отдельные фразы, поэтому зрителям пришлось подпевать многим его песням.

Зрители резко отреагировали на такое поведение Тимберлейка и многие из них покинули концерт певца. Затем в соцсетях распространились негативные реакции посетителей концерта.

"Я очень разочарован концертом Джастина Тимберлейка. Во многих песнях он пел всего четыре или пять слов. У меня было такое ощущение, что он только и ждал, чтобы уйти со сцены", – прокомментировал один из посетителей фестиваля.

Другая зрительница записала эмоциональное обращение к звезде, которое уже собрало более 1,9 миллиона просмотров. По ее словам, она полностью промокла под дождем в ожидании выступления Тимберлейка, однако тот выступил крайне плохо и проявил неуважение к собственным фанатам.

"Нельзя спеть две песни, а затем совершить пятиминутный перерыв. Это неуважение", — сказал другой.

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