Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП в Москве

Сейчас в Москве проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Первым делом подсудимый, который ранее не признавал свою вину, сделал сенсационное заявление. Об этом пишет Telegram-канал "Подъем".

"У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", — заявил Ефремов.

Гособвинители сегодня запросят срок для артиста, после чего стартуют прения сторон.

Подробности резонансного дела читайте на сайте "Комментарии" позже.

Напомним, 1 сентября Михаил Ефремов - российский актер театра и кино, которому грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы - впервые заговорил в суде. Артист заявил о том, что он не является виновником аварии, а вину ранее признал из-за давления общественности.

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