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Эксмуж Седковой больше недели пролежал в морге: что известно о похоронах Яниса Тиммы

Тело Яниса Тиммы доставили в Латвию. Кремация спортсмена состоится 27 декабря в Риге

25 декабря 2024, 23:55
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Лиля Воробьева

Недавно ушедший из жизни Латвийский баскетболист Янис Тимма наконец-то был перевезен в родную Латвию после восьми дней пребывания в морге. Об этом сообщила его сестра Лелде Жандецкая в своем Instagram.

Эксмуж Седковой больше недели пролежал в морге: что известно о похоронах Яниса Тиммы

Янис Тимма (фото из открытых источников)

По ее словам, транспортировка задержалась из-за сложных бюрократических процедур. Мать Тиммы, которая должна была унести тело сына, столкнулась с длительной процедурой оформления документов, усложненной ее статусом иностранной гражданки. Также задержка была связана с необходимостью получения заключения судебно-медицинской экспертизы.

"Янис сегодня прибыл в Латвию. Спасибо всем за поддержку. Прощание с ним состоится 27 декабря в 15:00 в Рижском крематории", — написала Лелде, поблагодарив всех, кто поддерживал их семью в это тяжелое время.

Эта трагедия стала шоком для близких, друзей и почитателей Яниса Тиммы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Седокову публично поймали на лжи . "Королева драмы", предательница Украины и певица Анна Седокова в очередной раз обманула общественность, соврав о том, что оплатит похороны и транспортировку тела Яниса Тиммы, своего бывшего мужа, покончившего с собой в ее день рождения.

Однако друг Яниса Тиммы, предприниматель Мартиньш Лаува, заявил порталу Jauns, что Седокова не выполнила свои обещания, несмотря на публичные заявления. "То, что там написано (в заявлении команды Alikson Team), – явная ложь. Все расходы покрываются и будут покрываться из пожертвованных средств", – сказал он. По словам Лаувы, было собрано 60 тысяч евро. Первая жена баскетболиста Сана Оша поблагодарила Лаува за организацию сбора средств.



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Источник: https://www.instagram.com/lelde.zandecka/
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