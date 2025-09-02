Эктор Хименес-Браво ответил на секс-скандал, который произошел при его участии

Судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво впервые отреагировал на обвинения в отношениях с несовершеннолетними. В частности, в СМИ заявляли, что он присылал откровенные видео несовершеннолетним парням и имеет нетрадиционную ориентацию.

Эктор Хименес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo

На эти обвинения шеф-повар ответил на своей странице в Instagram.

"Друзья, вижу все, что сейчас пишут в телеграм-каналах и распространяют обо мне. Однако эта клевета перешла все границы, поэтому я решил, как всегда честно, поговорить с вами. Прямо ответить: обвинения не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас я консультируюсь с юристами, ведь уверен, что те, кто создает и распространяет эту клевету, должны понести ответственность в правовом поле", – отметил Эктор.

Он подтвердил, что видео, где он флиртует на камеру, – реальные, но он записывал их для любимого человека. Ими по-прежнему пытались его шантажировать. Что касается "сливов" переписок на русском – заявил, что это ложь, потому что общается только на украинском.

По словам кулинара, информация в сети – фейк, а он уже активно консультируется с юристами.

"Со всей информацией, которая гуляет сейчас по Интернету, единственное настоящее — это видео, которое я сделал очень давно для любимого человека. Уже была ситуация, в которой меня шантажировали, они хотели 3 тысяч долларов. На этом видео ничего страшного и 100% я сказал "нет". И они – пуф – не знаю, куда исчезли. Но сейчас, спустя 4 года, они здесь. Но уже не только с видео, но с переписками", – объясняет Хименес-Браво.

