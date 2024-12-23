ENLEO объяснил, как скандал во время Нацотбора повлиял на его карьеру

Украинский музыкант ENLEO, известный также как Никита Леонтьев, впервые публично высказался о скандале, возникшем после его признания в прослушивании русской музыки во время войны. Артист считает, что этот инцидент мог повлиять на решение организаторов не включать его в список девяти финалистов Национального отбора на "Евровидение-2025". В то же время, он надеется, что еще имеет шанс побороться за участие благодаря голосованию в приложении "Действие".

ENLEO

ENLEO поделился своими мыслями в эфире "Радио Луч". Он сообщил, что вместе с командой уже подготовил официальное заявление, которое планирует опубликовать в ближайшее время.

"Я долго ничего не комментировал, потому что хотел подготовить официальную позицию. Она уже готова, и в ближайшие дни мы ее опубликуем. Моя главная цель — показать, что я не предатель и не враг. Сейчас пока не могу подробно комментировать, но со временем все объясню". ", — сказал музыкант.

Ситуация разгорелась после того, как ENLEO в одном из интервью признался, что слушает песни русских исполнителей, таких как Oxxxymiron, ЛСП и Markul. Несмотря на это, он подчеркнул, что не поддерживает войну и еще до начала покинул территорию РФ.

Свою позицию певец объяснил стремлением быть честным, однако предположил, что именно эта честность "сыграла против него".

"Это мой первый скандал в жизни. Я всегда был искренним, но на этот раз это, пожалуй, мне помешало. Думаю, что это повлияло на мои результаты в отборе", — прокомментировал Никита.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинский певец Александр Тесленко заявил, что может снять свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение-2025. Причиной стало то, что один из участников ENLEO признался в любви к русской музыке.