Еще один известный рэпер обвиняется в изнасиловании ребенка

Джей-Зи, звездный рэпер и предприниматель, настоящее имя которого Шон Картер, был обвинен в судебном процессе в воскресенье в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, якобы вместе с Шоном "Дидди" Комбсом. Об этом пишет NBC News.

Американский рэп-исполнитель Jay-Z в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе, 5 января 2024 года Photo by Richard Shotwell / Invision / AP

Анонимный обвинитель, названный лишь Джейн Доу, сказал, что нападение произошло после того, как ее привезли на вечеринку MTV Video Music Awards.

Федеральный иск был первоначально подан в октябре в Южном округе Нью-Йорка, в котором Комбс числился ответчиком. В воскресенье он был перезагружен, чтобы включить Картера.

Техасский адвокат Тони Базби, подавший иск, не прокомментировал.

Картер назвал эти обвинения "идиотскими" в большом заявлении в воскресенье вечером и утверждал, что у Базби было непрофессиональное поведение.

"Эти обвинения настолько ужасны по своей природе, что я прошу вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую!! Любой, кто совершил бы такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заперт, вы не согласны?" Об этом Картер сказал в заявлении NBC News. "Эти предполагаемые жертвы заслуживали бы настоящего правосудия, если бы это было так".

Представитель прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка отказался комментировать, ведется ли дело в прокуратуре, когда ему показали отчет NBC News об иске.

В последние месяцы компания Buzbee подала несколько исков, обвиняя Комбса в нападении и изнасиловании. Это первый иск, в котором он назвал другого высокопоставленного обвиняемого.

Перед тем как иск был подан повторно в воскресенье, "Картер получил письмо от адвоката истца с просьбой о посредничестве для решения этого дела", — написал Базби в иске. В ответ на письмо, которое видел NBC News, Картер подал собственный иск против адвокатов обвинителя, написал Базби в иске.

"Вы совершили ужасную ошибку в суждении, считая, что все "знаменитости" одинаковы", – добавил Картер в своем заявлении в воскресенье. "Я не из вашего мира. Я молодой человек, который вышел из проекта Бруклин. Мы не играем в подобные игры. У нас очень строгий кодекс и честь. Мы защищаем детей".

В иске утверждается, что в 2000 году, когда Доу было 13 лет, Комбс и Картер изнасиловали ее на домашней вечеринке после церемонии награждения MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.

В иске говорится, что друг подвез ее на VMAs в Radio City Music Hall. У нее не было билета, и она подходила к разным водителям лимузинов, чтобы попытаться получить доступ на шоу или афтепати.

Один водитель, говорится в иске, сказал ей, что он работает на Комбса и что она "подходит тому, что искал Дидди". Он пригласил ее на вечеринку после шоу и сказал ей вернуться к его машине позже вечером после того, как он перевез Картера и Комбса, говорится в иске.

Позже водитель подобрал ее, говорится в сообщении, и через 20 минут они приехали в белый дом с U-образным подъездом, говорится в сообщении. Ей пришлось подписать документ, который, как она считала, была соглашением о неразглашении, но не получила копии, чтобы попасть на вечеринку, которая, как утверждается в иске, была наполнена знаменитостями и людьми, употребляющими марихуану и кокаин.

Ей предложили выпить, от чего она чувствовала себя "умопомрачительной, закружилась и чувствовала [словно] ей нужно лечь", — говорится в иске, и она пошла в комнату отдохнуть.

Вскоре после этого, как сказано в иске, Комбс и Картер вошли в комнату, а Комбс сказал: Вы готовы к вечеринке!

В это время, как она утверждает, Картер снял с нее одежду, прижал и изнасиловал, а Комбс и неназванная знаменитость наблюдали. Она говорит, что Комбс изнасиловал ее, когда Картер и женщина наблюдали.

В иске сказано, что она смогла противостоять тому, чтобы ее принудили к оральному сексу с Комбсом, ударив его в шею, и что он остановился.

После вероятного нападения, как сказано в иске, она "схватила свою одежду" и удалилась. Она подошла к заправке, где позвонила отцу, говорится в сообщении.

Обвинитель требует возмещения неопределенного ущерба. Иск подан в соответствии с Законом Нью-Йорка о защите жертв гендерно мотивированного насилия.

"Моя единственная боль – это моя семья", — сказал Картер в заявлении. "Нам с женой придется посадить наших детей, один из которых в таком возрасте, когда его друзья наверняка увидят прессу и зададут вопрос о природе этих претензий, а также объяснить жестокость и алчность людей. Я все еще скорблю о еще одной потере невинности".

"Только ваша сеть сторонников теории заговора, фальшивая физика, поверит в идиотские заявления, которые вы выдвинули против меня, и которые, если бы не серьезность вреда детям, были бы смешны", — добавил Картер.