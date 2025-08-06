"Это было ужасно": Эктор Хименес-Браво раскрыл правду о скандальном поведении Тищенко на "МастерШеф"

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Slava Kot
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" и всемирно известный шеф-повар Эктор Хименес Браво публично признался, что съемки популярного телепроекта не всегда проходили гладко. В частности, он открыто рассказал о напряженных отношениях с Николаем Тищенко, который несколько сезонов был соведущим "МастерШеф".
Эктор Хименес-Браво подверг критике Николая Тищенко. Фото из открытых источников
В интервью телеведущей Маше Ефросининой Хименес-Браво назвал период совместной работы с Тищенко "ужасным испытанием" и отметил, что неоднократно обращался к продюсерам шоу с жалобами на его поведение.
Хименес-Браво пояснил, что, по его мнению, чтобы быть судьей "МастерШеф", нужно быть, по меньшей мере, шеф-поваром. По его словам, он открыто высказывал свое мнение по поводу кастингов на соведущих, однако последнее слово в принятии решений было по каналу.
По словам Хименеса-Браво, ситуация вышла за рамки личных симпатий. Речь идет об откровенно непрофессиональном отношении к команде, которое отражалось на рабочей атмосфере за кулисами шоу. Именно поэтому он регулярно обращался к руководству проекта, выражая свое недовольство.
Напомним, Николай Тищенко был одним из ведущих "МастерШеф" в его ранних сезонах еще до начала политической карьеры в партии "Слуга народа".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эктор Хименес-Браво стал частью украинской армии.
Также "Комментарии" писали, что Тищенко изменили меру пресечения.