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"Это было ужасно": Эктор Хименес-Браво раскрыл правду о скандальном поведении Тищенко на "МастерШеф"

Эктор Хименес-Браво рассказал о конфликтах с Николаем Тищенко на съемках "МастерШеф". Что произошло за кулисами шоу и почему телеведущего заменили.

6 августа 2025, 16:08
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Slava Kot

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" и всемирно известный шеф-повар Эктор Хименес Браво публично признался, что съемки популярного телепроекта не всегда проходили гладко. В частности, он открыто рассказал о напряженных отношениях с Николаем Тищенко, который несколько сезонов был соведущим "МастерШеф".

"Это было ужасно": Эктор Хименес-Браво раскрыл правду о скандальном поведении Тищенко на "МастерШеф"

Эктор Хименес-Браво подверг критике Николая Тищенко. Фото из открытых источников

В интервью телеведущей Маше Ефросининой Хименес-Браво назвал период совместной работы с Тищенко "ужасным испытанием" и отметил, что неоднократно обращался к продюсерам шоу с жалобами на его поведение.

"Я много раз говорил: работать с Тищенко для меня было большим вызовом. Это раздражало. Это было ужасно. Его характер, его поведение, как он относился к персоналу. Я много раз обращался к продюсеру и говорил, что с ним очень тяжело работать", — признался Эктор.

Хименес-Браво пояснил, что, по его мнению, чтобы быть судьей "МастерШеф", нужно быть, по меньшей мере, шеф-поваром. По его словам, он открыто высказывал свое мнение по поводу кастингов на соведущих, однако последнее слово в принятии решений было по каналу.

По словам Хименеса-Браво, ситуация вышла за рамки личных симпатий. Речь идет об откровенно непрофессиональном отношении к команде, которое отражалось на рабочей атмосфере за кулисами шоу. Именно поэтому он регулярно обращался к руководству проекта, выражая свое недовольство.

"Но при этом я никогда не вел себя, как король. Не говорил: "Или вы его уволите, или я ухожу. Но они поняли, как тяжело было работать всем с Тищенко и, наконец, его заменили", – объяснил Эктор.

Напомним, Николай Тищенко был одним из ведущих "МастерШеф" в его ранних сезонах еще до начала политической карьеры в партии "Слуга народа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эктор Хименес-Браво стал частью украинской армии.

Также "Комментарии" писали, что Тищенко изменили меру пресечения.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0UZMjWayoKE&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%84%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0
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