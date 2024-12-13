Фейковый голос и крах YouTube-канала: хакеры начали охоту на украинских звезд

Украинская певица Ирина Федишин сообщила, что стала жертвой хакеров, взломавших ее электронную почту и YouTube-канал, где было около 500 тысяч подписчиков. Об этом она рассказала в своем Instagram, призвав фанатов осторожничать и не верить новому контенту на канале, ведь его создают злоумышленники.

Украинская певица пострадала от мошенников

В своем сообщении Ирина объяснила, что хакерская атака была масштабной и хорошо организованной. По ее словам, излом совершали из разных стран, и к этому могут быть причастны российские хакеры.

"Это еще раз напоминает нам, что враг бодрствует и продолжает свои атаки даже в цифровом пространстве", — отметила певица.

Инцидент произошел в непростое для артистки время – во время большого рождественского тура. Позже Федишин сообщила, что на канале начали публиковать ложные видео. Одно из них даже содержало ее поддельный голос, взятый из предыдущих видеообращений.

"У меня шок! Я честно говоря, не думала, что все так далеко зайдет, но уже сейчас я увидела, что на моем канале появилось фейковое видео, где подделали мой голос. Просто взяли мое обращение и рассказывают всякие чушь. Это действуют злоумышленники. Я к этому не имею никакого отношения" , – рассказала Ирина.

Певица подчеркнула, что не имеет доступа к своему YouTube-каналу. Ее команда уже обратилась в спецслужбы и работает над тем, чтобы вернуть контроль. Тем временем, Ирина попросила поклонников игнорировать новый контент на канале.

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