Фейковый голос и крах YouTube-канала: хакеры начали охоту на украинских звезд

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Черновалова Кристина
Украинская певица Ирина Федишин сообщила, что стала жертвой хакеров, взломавших ее электронную почту и YouTube-канал, где было около 500 тысяч подписчиков. Об этом она рассказала в своем Instagram, призвав фанатов осторожничать и не верить новому контенту на канале, ведь его создают злоумышленники.
Украинская певица пострадала от мошенников
В своем сообщении Ирина объяснила, что хакерская атака была масштабной и хорошо организованной. По ее словам, излом совершали из разных стран, и к этому могут быть причастны российские хакеры.
Инцидент произошел в непростое для артистки время – во время большого рождественского тура. Позже Федишин сообщила, что на канале начали публиковать ложные видео. Одно из них даже содержало ее поддельный голос, взятый из предыдущих видеообращений.
Певица подчеркнула, что не имеет доступа к своему YouTube-каналу. Ее команда уже обратилась в спецслужбы и работает над тем, чтобы вернуть контроль. Тем временем, Ирина попросила поклонников игнорировать новый контент на канале.
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