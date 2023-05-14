Франция попала в скандал на Евровидении

Одна из фавориток букмекеров, французская певица La Zarra попала в скандал на Евровидении-2023. Представительница из Франции эпатажно отреагировала на общую низкую оценку выступления на песенном конкурсе.



Певица La Zarra. Фото из открытых источников

67-е Евровидение войдет в историю несколькими событиями, в том числе тем, что шведская певица Лорин стала первой женщиной, которая выигрывала песенный конкурс. Впервые представитель Швеции одержала победу еще в 2012 году, когда с песней Euphoria. После этого фанаты стали ее называть "королевой Евровидения". Второе место заняла Финляндия. Рэпер Käärijä набрал наибольшее количество баллов в голосовании от зрителей.

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Однако один из фаворитов букмекеров на попадание в лидеры – Франция, оказался на 16 месте. Певица La Zarra от жюри набрала 54 балла, зрители дали еще 50 баллов. Именно в момент оглашения результатов зрительского голосования француженка показала средний палец на камеру.

"La Zarra показала средний палец миллионам зрителей, исполнителей и всем, кто дал ей возможность представиться. Она покинула зал перед тем, как закончилось оглашение результатов, чем оскорбила всех участников", — пишут пользователи соцсетей.

Французская певица отреагировала на комментарии в соцсетях и попросила прощения за оскорбление поклонников.

"Я хотела поблагодарить всех за поддержку. Я горжусь тем, что представляю Францию. Я никогда не забуду это удивительное приключение. Я также хотела добавить, что сделанный мной жест не был презрением или оскорблением, и это не был средний палец. Это просто жест разочарования... Прошу прощения, если это было воспринято именно так", — написала она в Instagram.

Напомним, что нынешний конкурс Евровидения-2023 прошел в Великобритании. Украину на нем представляла группа TVORCHI с песней Heart of Steel, занявших шестое место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина на Евровидении получила 12 баллов только от одной страны.



Также "Комментарии" писали о шансах, которые имела Украина на Евровидении.



