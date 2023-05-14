Франция попала в скандал на Евровидении

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Slava Kot
Одна из фавориток букмекеров, французская певица La Zarra попала в скандал на Евровидении-2023. Представительница из Франции эпатажно отреагировала на общую низкую оценку выступления на песенном конкурсе.
Певица La Zarra. Фото из открытых источников
67-е Евровидение войдет в историю несколькими событиями, в том числе тем, что шведская певица Лорин стала первой женщиной, которая выигрывала песенный конкурс. Впервые представитель Швеции одержала победу еще в 2012 году, когда с песней Euphoria. После этого фанаты стали ее называть "королевой Евровидения". Второе место заняла Финляндия. Рэпер Käärijä набрал наибольшее количество баллов в голосовании от зрителей.
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Однако один из фаворитов букмекеров на попадание в лидеры – Франция, оказался на 16 месте. Певица La Zarra от жюри набрала 54 балла, зрители дали еще 50 баллов. Именно в момент оглашения результатов зрительского голосования француженка показала средний палец на камеру.
Французская певица отреагировала на комментарии в соцсетях и попросила прощения за оскорбление поклонников.
Напомним, что нынешний конкурс Евровидения-2023 прошел в Великобритании. Украину на нем представляла группа TVORCHI с песней Heart of Steel, занявших шестое место.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина на Евровидении получила 12 баллов только от одной страны.
Также "Комментарии" писали о шансах, которые имела Украина на Евровидении.
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