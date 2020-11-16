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Французское радио "похоронило" Королеву Великобритании и Клинта Иствуда

Радиостанция опубликовала около 100 некрологов живых людей

сегодня, 20:52
Автор:

Диденко Светлана

Французское радиовещания оказалось в центре скандала.

Французское радио "похоронило" Королеву Великобритании и Клинта Иствуда

Фото: Cosmopolitan

Радио France Internationale опубликовало несколько некрологов людей, которые до сих пор живы. Среди "мертвецов" оказались Королева Елизавета II, Клинт Иствуд, Пеле и Бриджит Бардо.

Радиостанция официально принесла свои глубочайшие извинения и объяснили, что конфуз произошел по ошибке. А именно из-за непредвиденной технической проблемы.

"Мы извиняемся во всех заинтересованных сторон и в наших слушателей", — сообщает станция.

Часто бывает, что СМИ заблаговременно готовят некрологи, для того, чтобы в случае смерти знаменитости, сразу опубликовать. Технический сбой произошел тогда, когда вебсайт радиостанции подключали к другой системе управления контентом. В архиве подготовленных статей было примерно 100 некрологов.

Ситуация набрала огласки из-за того, что материалы были опубликованы не только на сайте радио, но и партнерских сайтах, включая глобальные системы Google и Yahoo.

На данный момент никто из нас опубликованных некрологов не умер. Администрация заявила, что мобилизует все силы для исправления такой неприятной проблемы.

Напомним, накануне издание "Комментарии" писало о том, что Принц Чарльз выпустил коллекцию одежды из экологических материалов.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-54965098
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