Французское радио "похоронило" Королеву Великобритании и Клинта Иствуда

Французское радиовещания оказалось в центре скандала.



Фото: Cosmopolitan

Радио France Internationale опубликовало несколько некрологов людей, которые до сих пор живы. Среди "мертвецов" оказались Королева Елизавета II, Клинт Иствуд, Пеле и Бриджит Бардо.

Радиостанция официально принесла свои глубочайшие извинения и объяснили, что конфуз произошел по ошибке. А именно из-за непредвиденной технической проблемы.

"Мы извиняемся во всех заинтересованных сторон и в наших слушателей", — сообщает станция.

Часто бывает, что СМИ заблаговременно готовят некрологи, для того, чтобы в случае смерти знаменитости, сразу опубликовать. Технический сбой произошел тогда, когда вебсайт радиостанции подключали к другой системе управления контентом. В архиве подготовленных статей было примерно 100 некрологов.

Ситуация набрала огласки из-за того, что материалы были опубликованы не только на сайте радио, но и партнерских сайтах, включая глобальные системы Google и Yahoo.

На данный момент никто из нас опубликованных некрологов не умер. Администрация заявила, что мобилизует все силы для исправления такой неприятной проблемы.

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