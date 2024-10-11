Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал снова сделал громкое заявление, поддерживая Россию и её агрессию. Он сообщил, что готов присоединиться к российской армии, чтобы сражаться против Украины. Эти слова прозвучали в его документальном фильме "Во имя справедливости", который активно распространяется в российских пропагандистских медиа.

Стивен Сигал выразил желание присоединиться к армии РФ

Сигал также рассказал, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил своё желание воевать на стороне российских войск. Он отметил, что готов пойти на фронт и сражаться за интересы России. Актер заявил, что если понадобится, он даже готов пожертвовать своей жизнью ради Путина.

"На следующий день я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента. И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента", — сказал путинист.

Сигал стал известен благодаря ролям в боевиках 80-х и 90-х годов, таких как "Вызов" и "Над законом". Он долгое время утверждал, что все эти фильмы якобы основаны на его личных историях и опыте, и даже рассказывал, что в прошлом был бойцом спецподразделения ЦРУ. Однако журналистские расследования показали, что его заявления о подвигах и военных достижениях — это всего лишь выдумка.

На самом деле, единственным подлинным достижением Сигала является черный пояс по айкидо, который он получил за популяризацию этого боевого искусства