Голливудского актера приговорили к 20 годам тюрьмы: почему звезду ждет наказание

Закари Горвиц, мелкий актер, признавшийся в управлении многомиллионной схемой Понци, был приговорен к 20 годам тюрьмы в федеральной тюрьме в понедельник, 15 февраля. Об этом сообщает CNN.

Закари Горвиц - фото из открытых источников

Министерство юстиции заявило в пресс-релизе, что Горовиц "собрал по меньшей мере 650 миллионов долларов с помощью фальшивых заявлений о том, что деньги инвесторов будут использованы для приобретения лицензионных прав на фильмы, которые HBO и Netflix якобы согласились распространять за границей".

HBO, как и CNN, является частью WarnerMedia.

В октябре Горовиц признал себя виновным в мошенничестве с федеральными ценными бумагами и признал, что руководил схемой Понци.

Согласно сообщению в понедельник, 15 февраля, он получил 240 месяцев тюрьмы и должен выплатить более 230 миллионов долларов в виде реституции. CNN обратился к адвокату Горвицу за комментарием.

35-летнего Горвица обвинили в том, что он положил часть денег на свои личные счета и использовал эти деньги для покупки личного жилья на сумму примерно 5,7 миллионов долларов наличными, совершил поездки в Лас-Вегас и летал на чартерных самолетах, согласно жалобе, представленной Комиссией по ценным бумагам и биржам.

Согласно его профилю на IMDb, Горвиц – более известный под сценическим псевдонимом "Зак Эйвери" – провел последнее десятилетие, снявшись примерно в дюжине преимущественно малобюджетных фильмов, включая "Нарушители" и "Белая ворона". Он также играл второстепенную некредитованную роль в фильме "Лют", в котором снялся Брэд Питт.

Как сообщали ранее "Комментарии", голливудского актера чуть не зарезали в метро.

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