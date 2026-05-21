Хлои Кардашьян попала в скандал из-за своих кошек: что с ними сделала

Американская телезвезда Хлои Кардашьян попала в скандал из-за негуманного отношения к животным после откровенного признания в своем подкасте Khloé In Wonder Land. 41-летняя знаменитость рассказала, что жалеет из-за решения удалить когти своим двум кошкам, которых зовут Грэй Китти и Бэйби Китти.

По словам Кардашьян, она согласилась на процедуру удаления ногтей для животных из-за неправильных советов и отсутствия опыта ухода за кошками. Теперь же звезда говорит, что ей стыдно за этот шаг.

"Мне очень неправильно посоветовали удалить когти моим кошкам. Раньше у меня никогда не было кошек. Я даже не знала, что это вообще возможно. Мне очень, очень стыдно, что я все же решилась на это", – сказала Хлои.

Кардашьян отметила, что после операции животные стали более тревожными и фактически упустили возможность защищаться. Поэтому она не выпускает их на улицу, опасаясь опасности.

Заявление Хлои Кардашьян вызвало бурную реакцию в соцсетях, ведь процедура удаления когтей критикуется среди ветеринаров и защитников животных. American Veterinary Medical Association ранее неоднократно заявляла, что подобные операции могут вызывать хроническую боль и психологические проблемы у животных. Кроме того, в ряде американских штатов удаление когтей без медицинских показаний запрещено законом.

