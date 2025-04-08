"Хочет убить меня": бывшая жена Илона Маска откровенно рассказала, почему их брак оказался "отстойным"

Первая жена Илона Маска писательница Джастин Уилсон поделилась откровенными воспоминаниями о браке с миллиардером. Она рассказала, почему жизнь с амбициозным бизнесменом стала для нее настоящим ужасом с мыслями, что Маск может ее убить.

Илон Маск и Джастин Уилсон. Фото из открытых источников

Джастин Уилсон и Илон Маск познакомились в свои студенческие годы в канадском Университете Квинз. Их брак длился с 2000 по 2008 год, и за это время у них родилось шесть детей. Первенец Маска умер младенцем, а впоследствии у пары родились Вивиан Дженна, Гриффин, а также тройняшки – Кай, Саксон и Дамиан.

На фоне большей сосредоточенности Маска в работе их отношения ухудшились. Джастин Уилсон опубликовала откровенную колонку в Marie Claire под красноречивым названием "Самый грязный развод Америки", где раскрыла немало неизвестных подробностей об их совместной жизни.

По словам Уилсон, одним из первых тревожных признаков стал момент во время их свадьбы, когда Маск прямо заявил: "Я — альфа в этих отношениях". Тогда она восприняла это как шутку, но со временем ситуация только усугублялась. Уилсон вспоминает, что в какой-то момент Маск сказал ей: "Если бы ты была моим работником, я бы тебя уволил".

Илон Маск и Джастин Уилсон

Однако самым болезненным для нее оказалось собственное превращение в браке, к которому Уилсон активно подталкивал Маск.

"Я едва узнала себя. Маск подталкивал принять типичный голливудский образ. Я превратилась в жену-трофей – и мне было плохо", — заметила Уилсон.

По ее словам, Маск ожидал, что она будет отвечать голливудским стандартам идеальной домохозяйки. Однако Джастин указывает, что ее начала раздражать атмосфера, когда "мужчины разговаривали, а женщины только улыбались и слушали".

Катализатором их окончательного развода стала автомобильная авария. По словам Уилсон, в этот момент она все поняла.

"Моей первой мыслью было не "Слава Богу, что никто не пострадал". Это было: "Мой муж собирается убить меня". И в воображении я вдруг увидела себя: женщину, которая очень похудела и очень бледная, выскакивает из очень дорогой машины с разбитым передним левым колесом", — рассказала первая жена Маска.

После Джастин Уилсон у Маска родилось еще восемь детей от разных женщин. Таким образом, Маск выразил желание исправить снижение рождаемости в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск оконфузился во время прямой трансляции.

Также "Комментарии" писали, что трансгендерная дочь Маска решила покинуть США.