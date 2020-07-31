Илон Маск судился с бывшей супругой из-за эмбрионов

Фото: Amber Heard\Twitter

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск судился с бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов. Об этом рассказала подруга сестры артистки Дженнифер Хауэлл. По ее словам, бизнесмен после разрыва отношений с Херд хотел избавиться от эмбрионов, которые они создали вместе, сообщает издание Mirror.

"Пейдж (мать Эмбер, которая погибла в мае 2020 года) рассказала мне, что у нее с ним была судебная война за права на эмбрионы, которые они создали вместе. Он хотел их уничтожить, а Эмбер пыталась сохранить, чтобы родить от него ребенка ", – призналась Хауэлл.

Мать Херд также часто сравнивала Маска с бывшим мужем дочери Джонни Деппом. По ее словам, которые передала Хауэлл, Депп был просто ангелом по сравнению с Маском.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, разрабатывает мозговые импланты, которые будут транслировать музыку прямо в мозг. Это станет возможным благодаря специальным чипам. Такая технология избавит от необходимости носить наушники для прослушивания музыки.

В компании отметили, что трансляция музыки будет не единственной функцией устройства. Мозговые чипы будут иметь возможность помочь избавиться от шизофрении и деменции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!