Канадский актер Райан Грентем, известный по ролям в таких популярных сериалах как "Сверхъестественное" и "Ривердейл", получил наказание за убийство своей матери. Суд вынес приговор пожизненным заключением. Об этом сообщает информационный портал CBC .



Известного актера из сериала "Сверхъестественное" осудили за убийство матери. Фото из открытых источников

Само убийство произошло в 2020 году. Тогда 21-летний Райан Грентем выстрелил в затылок женщины, игравшей на пианино. Актер накрыл тело мертвой матери простыней, зажег свечи в доме, повесил четки на музыкальный инструмент женщины. На следующий день звезда сериала "Сверхъестественное" поехал в направлении столицы Канады, в город Оттава. В свой автомобиль Райан Грентем положил оружия, снаряды к нему и коктейли Молотова.

Канадский актер хотел устроить перестрелку в одном из университетов страны, а кроме этого в его планах было убийство премьер-министра Джастина Трюдо.

Но парень передумал и сдался полиции. Он просто подошел к канадскому полисмену и сказал:

Я убил свою мать, — сообщил офицеру Райан Грентем.

После этого актер попал в тюрьму, где ждал два с половиной года приговора суда. За это время Райан прошел несколько курсов медицинской помощи для борьбы с депрессией и идеей о собственном самоубийстве. Как отмечает Грентэм, он убил мать, чтобы та не видела массового убийства, которое совершит ее сын.

Канадский суд квалифицировал преступление Райана Грентема как убийство второй степени, а это означает пожизненное заключение. Также актер может предпринять попытку выхода из тюрьмы через 14 лет.

Ранее портал "Комментарии" писал, что сериалу "Друзья" исполнилось 28 лет.

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