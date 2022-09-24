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Slava Kot
Канадский актер Райан Грентем, известный по ролям в таких популярных сериалах как "Сверхъестественное" и "Ривердейл", получил наказание за убийство своей матери. Суд вынес приговор пожизненным заключением. Об этом сообщает информационный портал CBC .
Известного актера из сериала "Сверхъестественное" осудили за убийство матери. Фото из открытых источников
Само убийство произошло в 2020 году. Тогда 21-летний Райан Грентем выстрелил в затылок женщины, игравшей на пианино. Актер накрыл тело мертвой матери простыней, зажег свечи в доме, повесил четки на музыкальный инструмент женщины. На следующий день звезда сериала "Сверхъестественное" поехал в направлении столицы Канады, в город Оттава. В свой автомобиль Райан Грентем положил оружия, снаряды к нему и коктейли Молотова.
Канадский актер хотел устроить перестрелку в одном из университетов страны, а кроме этого в его планах было убийство премьер-министра Джастина Трюдо.
Но парень передумал и сдался полиции. Он просто подошел к канадскому полисмену и сказал:
После этого актер попал в тюрьму, где ждал два с половиной года приговора суда. За это время Райан прошел несколько курсов медицинской помощи для борьбы с депрессией и идеей о собственном самоубийстве. Как отмечает Грентэм, он убил мать, чтобы та не видела массового убийства, которое совершит ее сын.
Канадский суд квалифицировал преступление Райана Грентема как убийство второй степени, а это означает пожизненное заключение. Также актер может предпринять попытку выхода из тюрьмы через 14 лет.
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