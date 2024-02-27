Известный блогер-миллионник Ворожко утонул в бассейне. Его семья пойдет в суд

По словам фельдшера Сергея Табачука, прибывшего по вызову в спорткомплекс, Юрию Ворожко проводила реанимационные мероприятия инструктор. Однако они не дали никакого эффекта. В полиции в свою очередь добавили, что первоначальный осмотр тела погибшего не имеет признаков насильственной смерти.

Юрий Ворожко

Вместе с тем, как рассказала в Инстаграмме подруга блоггера Юрия Ворожко Екатерина Стерпул, семья погибшего намерена обратиться в суд. По их мнению, когда Юрию стало плохо в бассейне, на него никто не обратил внимание и не оказал первую помощь. Якобы тело блогера находилось под водой десять минут, пока его не заметили и не вытащили.

По словам Екатерины, родственники Юрия Ворожко решили обратиться с заявлением в полицию о совершении работниками спорткомплекса уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 136 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о неоказании помощи лицу, находившемуся в опасном для жизни состоянии при возможности оказать такую помощь, что повлекло смерть потерпевшего.

Известно, что сейчас семья блогера Ворожка ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы. Родственники считают, что подделки результатов не будет, потому что речь идет об очень известном в Украине человеке.

Комментируют смерть Юрия Ворожко и его коллеги. К примеру, ведущий Слава Демин рассказал, что погибший занимался благотворительностью. По его словам, они вдвоем помогали детям-сиротам. Демин подчеркнул, что Юрий Ворожко был чрезвычайно бескорыстным и добрым человеком. Также ведущий добавил, что Ворожко должен был в третий раз стать отцом.

Известно, что Юрий Ворожко снимал социальные эксперименты. На YouTube у него было более миллиона подписчиков, более 60 тысяч – в Instagram и почти 594 – в TikTok.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что среди украинских звезд есть предатели, охотно принявшие российский паспорт.