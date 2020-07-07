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Известный музыкант осужден на 200 часов общественных работ

Том Мейган решением суда проведет 200 часов общественных работ

сегодня, 17:39
Автор:

Владимир Лавский
Известный музыкант осужден на 200 часов общественных работ

Бывший лидер группы Kasabian Том Мейган избежал тюремного заключения за нападение на бывшую невесту, признав себя виновным. Во вторник 39-летний Мейган предстал перед судом Лестера, который выбрал для певца наказание в виде 200 часов неоплачиваемых работ за нападение на Викки Агер. Об этом сообщает The Guardian.

В суде стало известно, что 9 апреля Мейган ударил Агер по лицу, несколько раз толкал и угрожал избить деревянным поддоном. Видеозапись инцидента показывает, как Мейган бьет Агер и тащит ее за ноги в задний двор их дома, нанося ей многочисленные травмы.

Окружной судья Ник Уотсон отметил, что Агер не писала заявление в полицию, правоохранителей вызвали посторонние люди, у которых были "доказательства оскорбительного поведения". Это и стало причиной судебного процесса. 

Мейган появился в суде на следующий день после того, как объявил, что "уходит из Kasabian по взаимному согласию". 

Как ранее писали "Комментарии", Один из самых известных представителей британского рока 1970-х годов Род Стюарт оказался в центре очередного скандала. 74-летний певец устроил драку на детском празднике во Флориде.





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