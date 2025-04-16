Известный телеведущий снова выпускает свои передачи на русском языке: в соцсети шквал возмущений

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров снова оказался в центре обсуждений из-за языка своего контента. Последние выпуски проекта "Мир наизнанку", опубликованные на его русскоязычном YouTube-канале "Мир наизнанку", озвучены на русском, что вызвало волну критики в сети.

Дмитрий Комаров. Фото: РБК-Украина

Комаров владеет двумя YouTube-ресурсами: первый — "Мир наизнанку" — функционирует с 2010 года и имеет более 4,1 миллиона подписчиков. Второй, "Мир наизнанку", созданный в 2019 году, активно начали наполнять только с 2022-го. Его нынешняя аудитория – более 750 тысяч пользователей.

Ранее телеведущий пользовался преимущественно русским языком в своих проектах. В частности, даже репортажи с деоккупированных территорий Киевщины в 2022 году звучали не на украинском. Впоследствии Комаров начал постепенный переход на государственный язык, и уже в 2022-м стартовал украиноязычный цикл "Путешествуй по Украине".

В конце 2023 года зрители наконец-то получили полноценный украиноязычный продукт — серию "Мир наизнанку. Украина" и спецвыпуск "Год". Но параллельно те же видео появлялись на "Мир наизнанку" — дублированные на русском, часто при участии самого Комарова как диктора, или же с оригинальной озвучкой.

После длительной паузы в обновлении контента на русскоязычном канале недавно там появились несколько новых эпизодов — и снова с русской озвучкой. Это и стало причиной активного обсуждения в соцсетях, в частности, среди сторонников украиноязычного контента.



Стоит отметить, что Комаров не в первый раз попадает под огонь критики. Ранее волна возмущения поднялась после того, как в одном из выпусков телеведущий проехал джипом по Карпатам. В ответ он объяснил, что горы не только национальные парки, но и пространство, где живут люди, и транспорт для них — жизненная необходимость.

Портал "Комментарии" писал, что слухи о разводе известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова и его супруги, Александры Кучеренко, распространялись по сети уже длительное время. Наконец-то звездная пара официально подтвердила эту информацию.