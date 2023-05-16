Каменских снова попала в «немилость»: на этот раз ее раскритиковали за благотворительный конкурс

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Instagram певицы.



Настя Каменских. Фото из открытых источников

Накануне, артистка анонсировала запуск "благотворительного конкурса" в инстаграмм, в рамках которого счастливчики должны выиграть автомобиль Infiniti и iPhone. В удалённом посту также говорилось об отправке 100 тысяч гривен на нужды военных.

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"Я долго думала над этим решением, уместно ли, по времени, и поняла, что положительные эмоции для нас очень важны… Мы вместе с организаторами решили устроить благотворительный конкурс, в котором кто-то из вас получит автомобиль Infiniti. А донат 100 000 грн я отправлю в сбор на авто для Нацгвардии Украины, батальона "Азов", — сказала Каменских.

Согласно правилам розыгрыша, пользователи Instagram должны подписаться на 94 аккаунта артистов, звезд, блоггеров и различных магазинов. Объединившись приобрели подарки для участников конкурса.

В результате многие подписчики не поняли, какое отношение к розыгрышу имеет донат на ВСУ. Но еще больше поклонников возмутило то, что на фоне подарков эта сумма мизерна. Некоторые же отметили, что транспортное средство Infiniti нужнее защитникам, на фронте.

-"Она же долго думала, или "уместно". А потом ничего лучше не придумала",

— "Вот не время такое. Лучше сойдите со своими друзьями из ваших подписок и купите военным несколько автомобилей на эти деньги. И те 100 тысяч, которые вы предлагаете потом передать, это очень скудно",

-"Хайп на войне как он есть. Настя Каменских устроила гивей. Разыгрывает инфинити за несколько миллионов, обещая дать 100 тысяч на авто для ВСУ. При этом победителю еще и айфончик обещает...", — отреагировали подписчики Каменских.

После такой волны критики Настя удалила сообщение, и таким образом отменила розыгрыш.

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