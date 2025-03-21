Ким Кардашян хочет лишить Канье Веста родительских прав: что произошло

Ким Кардашян готов сделать решительный шаг и лишить Канье Веста права опеки над их общими детьми. Причина – противоречивые поступки рэпера, его скандальные высказывания и подозрительные связи. Бизнесвумен уже инициировала экстренное слушание, ведь последние события заставили ее серьезно обеспокоиться безопасностью наследников. Что именно заставило звездную мать поступать так радикально – читайте дальше.

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На прошлой неделе Ким внезапно отменила встречу их старшей дочери Норт с отцом после того, как узнала, что на мероприятии будут присутствовать скандальные блоггеры Эндрю и Тристан Тейты, обвиняемые в сексуальном насилии. Это стало последней каплей для звезды, которая уже долгое время была недовольна поведением бывшего мужчины.

Кроме того, рэпер недавно выпустил песню вместе с P. Diddy – артистом, оказавшимся в центре громкого расследования по торговле людьми. В записи трека приняла участие их дочь Норт, вызвавшая возмущение Кардашян. Звезда настаивала на том, чтобы трек не выходил в свет, но Вест проигнорировал ее мысль.

Не менее резонансным стал и скандал в соцсетях. Канье сделал оскорбительное заявление о детях Бейонсе и Jay-Z, а также публично обвинил семью Кардашян в том, что они "эксплуатируют собственных детей".

Ким и Канье развелись еще в 2022 году, но их отношения остаются напряженными. Бывшие супруги воспитывают четырех детей – 12-летнюю Норт, 9-летнего Сейнта, 7-летнюю Чикаго и 5-летнего Псалма. Теперь Кардашян рассматривает возможность полного лишения Веста родительских прав, ведь, по ее мнению, его влияние может нанести ущерб их детям.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что седой Шон "Дидди" Комбс появился в пятницу в зале суда на Манхэттене на предварительном слушании по его федеральному уголовному делу. Комбс не признал себя виновным по трем пунктам обвинения в секс-торговле, перевозке с целью привлечения к проституции и сговору с рэкетом в заменяемом обвинительном акте. Замененное обвинение включало в себя дополнительные обвинения, связанные с рэкетом, но не предъявляло новых обвинений.