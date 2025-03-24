Королева красоты искусала полицейских, приехавших ее утихомирить: детали скандала

Бывшая победительница конкурса красоты признана виновной в расистском нападении, во время которого она укусила охранника и употребляла оскорбительные высказывания.

Люси Томпсон

Известно, что 26-летняя Люси Томсон под хмельком напала на сотрудника службы безопасности Эндрю Окпадже во время регбийного турнира Edinburgh City 7s, который проходил в июне 2023 года в Эдинбурге. Во время инцидента она укусила его за руку и использовала расистскую брань, когда ее выводили с запада.

Из-за позорного поведения Томсон потеряла титул "Мисс Шотландия", который она завоевала всего 11 месяцев назад.

Как сообщили в пресс-службе суда Эдинбурга, Томсон сопротивлялась охранникам, когда ее вместе с сестрой выгоняли с площадки Peffermill. Она укусила еще одного сотрудника безопасности и кричала: "Вы знаете, кто я?" и "У меня на счету столько денег!".

Окпадже рассказал в суде, что он вместе с двумя коллегами прибыл на место после сообщения о пьяной женщине. Было принято решение вывести его с территории мероприятия. Со временем в соцсетях появились кадры того, как Томсон и ее сестру выводят из турнира.

"Мы пытались держать ее максимально осторожно. Но в какой-то момент она укусила меня за руку, оставив след. Я посмотрел на нее в шоке", – рассказал потерпевший в суде.

После этого, по его словам, Томсон напрямую обратилась к нему и уверенно воскликнула расистское оскорбление.

"Я уже давно не слышал эту брань в свой адрес. Это было шокирующее и ужасающее ощущение", — добавил Окпадже.

Томсон, жительница Кроссфорда, была задержана после того, как Окпадже вызвал полицию. Она отрицала нападения и использование расистской брани. В суде женщина заявила, что ее пригласили на турнир в роли посла, и она даже рекламировала событие в соцсетях.

Томсон также утверждала, что выпила всего два с половиной сидра и что ее сестру якобы "загнали в лес" сотрудники охраны. Она заявила, что ее саму "ударили сзади и тащили полем", и настаивала, что кричала только "о помощи", не оскорбляя охранников.

Однако судья Дерек О'Кэрролл назвал ее версию событий "совершенно неправдоподобной". В результате Томсон была признана виновной в нападениях на двух охранников и расистском нападении на Окпадже.

Ее оштрафовали на 790 фунтов стерлингов. После инцидента организаторы конкурса "Мисс Шотландия" официально лишили ее титула.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 80-летняя женщина согласилась принять участие в конкурсе красоты в Южной Корее и получила признание.



